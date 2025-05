Los agricultores del Altiplano estiman en más de 250 millones las pérdidas causadas por el "pedrisco"

Los daños causados el pasado sábado por el pedrisco en los cultivos de Yecla y de Jumilla podrían rondar los 200 o los 250 millones de euros. Esa es la estimación que hace la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-IR) en el Altiplano en un informe, en el que se detalla que han sido casi 40.000 las hectáreas afectadas, aunque la superficie más dañada se correspondería con unas 3.000 hectáreas de frutales (principalmente fruta de hueso y de pepita), de las casi 4.000 con las que cuenta el municipio de Jumilla, lo que representa un 70 % de los cultivos.

La adversidad de los fenómenos atmosféricos de las últimas horas fue tal que llegaron a pasar cuatro tormentas consecutivas en un intervalo de cuatro horas por la misma zona, lo que generó severos destrozos, que han dado al traste con la producción de muchos cultivos de verano. Por eso, instan a la compañía aseguradora agraria Agroseguro, a que no se demore en realizar los peritajes; a fin de poder cobrar las indemnizaciones antes de que se produzca el periodo de recolección, ya que la tasación final sería entonces sensiblemente menor. A esto se une que son pocos los agricultores que tienen seguro (en torno a un 30%), ya que las compañías no suelen responder -y si lo hacen, es en una mínima parte- ante estos episodios que cada vez son más frecuentes en la Región. Por tanto, son muchos los que consideran que no es rentable pagar una cuota, para luego recibir una cantidad económica que no responde a sus necesidades reales.

Sobre estos daños, el responsable nacional de seguros de COAG, Pedro García, ha asegurado en declaraciones a LA RAZÓN, que “tenemos gastos y pérdidas muy cuantiosas, en cuanto a infraestructuras, a plantaciones, a cultivos, que tardan años en recuperarse, donde hay que gastar una fortuna en arreglar ramblas, ribazos que ha hecho, parcelas partidas… Desastres de lluvia, de fenómenos que, en cuestión de minutos, descargan una auténtica barbaridad”. No en vano, en algunos puntos del Altiplano, los pluviómetros recogieron precipitaciones por valor de 85 mm/metro cuadradoen muy corto espacio de tiempo. Y, además, lo hizo en forma de ‘pedrisco’ de varios centímetros de diámetro, lo que fue una auténtica "sangría" para los árboles y para las fincas.

Es tal la desesperación de muchos agricultores, que muchos están planteándose dejar el oficio. “Dan ganas de abandonarlo todo, tirar la toalla, olvidarte de todo y, bueno, si tienes puerta para poder vivir, vivir. Esa es mi situación personal y la de muchísimos compañeros, amigos en la Región de Murcia, que están desolados por el granizo, pero también desolados por las intensas y tremendas lluvias que están cayendo de manera desbordante, y donde los destrozos, los desastres en parcelas son horribles”, ha lamentado García, quien está también entre los damnificados y que ha reconocido abiertamente que se sienten abandonados por todas las administraciones.

Rubira viaja a Madrid

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se reúne precisamente este lunes en Madrid con el ministro del ramo, Luis Planas, en el marco de una sectorial con sus homólogos de las diferentes comunidades autónomas. La titular de Agricultura ha asegurado, en un encuentro con escolares en Murcia para incentivar el consumo de fruta que, en nombre del Gobierno regional, le va a peddir Planas que se ‘sensibilice’ con la situación e, incluso, no ha descartado que se solicite la declaración de Zona Catastrófica para algunas de las zonas más afectadas (Yecla y Jumilla en el Altiplano; y Archena y Mula en la Vega del Segura).

Rubira, que visitaba este domingo algunas de las parcelas más golpeadas por el último temporal, ha explicado que le va “a exponer cuál es la situación y, por supuesto, que activen ayudas para paliar un poco todos estos daños que están sufriendo”. La consejera regional también ha manifestado que “el modelo que tenemos del seguro agrario del almendro no funciona. No funciona porque no llega al alcance de toda la producción que tienen los agricultores. No les compensa contratarlo”. En ese sentido, ha expresado que son las administraciones quienes tienen que interceder para defender los intereses de los agricultores, ya que estos seguros agrarios, en ocasiones, no son una herramienta útil para paliar los destrozos que causan estas danas.

Otra de las reivindicaciones que va a poner encima de la mesa el Ejecutivo regional va a ser el "apagón hídrico" que plantea el Gobierno central. Rubira ha dicho que pedirá al ministro Planas que "medie" con su homóloga Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, para impedir el ‘tijeretazo’ al trasvase Tajo-Segura. La titular de Agricultura ha recordado “todos los empleos que se van a perder, todas las hectáreas, los cultivos y, por eso, él tiene que también hablar con su compañera, para que se cese en esta idea, y que se haga todo lo posible para que ese 50 % del Trasvase de menos que van a recibir de envíos los agricultores, pues no se lleve a cabo”.

Unas violentas precipitaciones que, junto a la sequía y a la falta de agua, vuelven a ‘agujerear’ seriamente el bolsillo de los agricultores de la Región. Y unas lluvias torrenciales que, lejos de aliviar la situación de aridez que vive la tierra, generan pérdidas casi irreparables y vuelven a ‘mermar’ el ánimo de sus víctimas. Quienes la cultivan.