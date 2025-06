La Asamblea aprueba el techo de gasto de los Presupuestos de la Comunidad para 2025

La Asamblea Regional ha aprobado este viernes, con los votos a favor de PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y el grupo Mixto, el techo de gasto de los Presupuestos de la Comunidad para 2025, cuantificado en 6.755,4 millones de euros, lo que representa un 3,5% más que en el ejercicio de 2024.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha sido el encargado de defender el límite de gasto no financiero fijado por el Ejecutivo autonómico, en el marco de una sesión plenaria a la que ha asistido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Marín ha enfatizado que el objetivo principal es "reforzar el estado del bienestar" y ha insistido en que son unos presupuestos que "apoyan a las familias, a los autónomos, a los emprendedores, a las pymes y al tejido industrial" y permitirán "seguir avanzando en la senda de la moderación fiscal" a lo largo del año.

En este sentido, ha señalado que se trata de un techo de gasto "riguroso y prudente", fruto "del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, del rigor, del talante negociador y de la voluntad conciliadora del presidente López Miras".

En el apartado de ingresos no financieros, Marín ha explicado que crecerán este año un 2,71% hasta alcanzar los 6.395,1 millones de euros, con una previsión de recaudación de tributos cedidos que se incrementará un 14%, pasando de 460,6 a 525,1 millones de euros, y todo, ha dicho, "gracias a las políticas de moderación fiscal del Gobierno regional".

"La moderación fiscal alivia la situación de las familias, de los autónomos, de los emprendedores. Les permite disponer de sus recursos, de su dinero. Y esas familias, esos autónomos, esas pymes, consumen, invierten y contratan con ese dinero y activan un ciclo económico que revierte en nuestro Estado a través de otros tributos ligados con la actividad económica", ha comentado.

Al hilo, Marín ha criticado el actual sistema de financiación autonómica, que ha calificado de "insuficiente, injusto e inequitativo", y ha denunciado que la Región de Murcia "es la comunidad autónoma peor financiada de España", por lo que se ha dirigido a los diputados para insistir en que espera contar con su apoyo "en una reivindicación tan esencial".

"No hagan ustedes demagogia con el bienestar de los murcianos. No hagan ustedes políticas populistas ni se agarren en aquello de que cuanto peor, mejor. Tengan un poco de altura y defiendan lo que es justo y beneficioso para nuestra región", ha apostillado.

También ha criticado que la Región recibe "menos de lo que debíamos recibir" en concepto de entregas a cuenta por parte del Gobierno central, que "tampoco ha habilitado el mecanismo extraordinario para las comunidades autónomas infrafinanciadas como es el Extra FLA".

El consejero ha destacado que el Gobierno regional ha fijado un objetivo de déficit del 0,1%, siguiendo un "ejercicio de prudencia", y ha destacado que las previsiones macroeconómicas, avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), apuntan a un crecimiento económico por encima de la media nacional, con datos "positivos y esperanzadores", según Marín.

Reacciones

Por parte del grupo parlamentario Popular, el diputado Víctor Martínez-Carrasco ha defendido que el techo de gasto propuesto para 2025 es un reflejo de las "políticas de contención y moderación" que, a su juicio, demuestran la responsabilidad del Gobierno regional.

"Esta cifra se construye con datos, no con sospechas, y se discute con técnicos", ha asegurado Martínez-Carrasco, que ha destacado que el documento no incluye "partidas para comisiones ni comisionistas". "Hablamos del dinero más prosaico, ese que no viaja en sobres ni se menciona en sumarios judiciales", ha señalado.

El diputado ha criticado la postura de la oposición, en especial del PSOE, y ha insistido en que las comunidades autónomas donde más se bajan los impuestos, como es el caso de la Región de Murcia, "son las que más crecen, más empleo generan y más aportan al Estado".

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, que ha comenzado su intervención advirtiendo que La Moncloa "huele a cloaca putrefacta", ha afirmado que las condiciones de su partido pasan por "menos deuda, menos déficit y menos impuestos".

Por eso, defiende, "en el acuerdo firmado entre Vox y el PP se bajarán los impuestos permitiendo un ahorro de más de 12 millones de euros a las familias de la Región de Murcia, se reforzarán programas de ayuda a familias numerosas y también a mujeres embarazadas".

La diputada del grupo parlamentario Socialista, María del Carmen Fernández, ha advertido que lo que se debate es "la consecuencia de un pacto entre el PP y Vox, que sitúa a Murcia en la radicalidad"; un pacto que "no responde a una necesidad aritmética, sino a una elección ideológica premeditada del presidente Fernando López Miras".

De ahí que haya dejado claro la posición de los socialistas, que hubieran votado a favor del techo de gasto y el presupuesto si el PP rompiera con Vox y renunciara "a aplicar políticas extremas pactadas con la ultraderecha".

En su intervención ha insistido varias veces en su oferta, "sin líneas rojas, ni condiciones", para aprobar este techo de gasto y el presupuesto si los 'populares' "renunciaban a imponer en la el ideario ultra", porque, ha defendido, "no vamos a ser cómplices de un proyecto que atenta contra los derechos, los seres humanos, nuestro futuro y el mar menor que tanto nos ha costado recuperar".

La diputada del Grupo Mixto, María Marín, ha afirmado que se trata de "los últimos presupuestos expansivos" porque "se acaba el maná de los fondos europeos, nos cierran el grifo" ya que en 2026 "cambiamos la transición a una economía verde y sostenible por una economía de guerra".

Marín ha criticado al PSOE por anunciar que habría votado a favor del techo de gasto si el PP hubiera roto antes su acuerdo con Vox, al tiempo que ha avanzado que recorrerá la región "de norte a sur" para defender propuestas que mejoren los servicios públicos, reivindicar derechos sociales y proteger los espacios naturales.