Aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados y riesgo de incendio forestal extremo este viernes en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 15 de agosto, en la Región de Murcia, cielos despejados.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, localmente máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral.

La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura entre las 13.00 y las 21.00 horas.

En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este viernes, 15 de agosto, es extremo en la mayor parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en la Cuenca de Mula, el Guadalentín, y litoral oeste y muy alto en el Noroeste, litoral este y Vega Alta, Ricote y Murcia y alto en el Altiplano.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias 112.