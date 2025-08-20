Bomberos extinguen un incendio en una nave industrial en Águilas (Murcia)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) han logrado sofocar un incendio declarado en una nave industrial de la zona de Marina de Cope, en Águilas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido numerosas llamadas a partir de las 10.00 horas alertando del fuego, que también ha afectado a invernaderos cercanos, aunque sin causar daños personales.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, que han comprobado que la nave ardía por completo y que en su interior había vehículos. El CEIS ha dado por controlado el incendio, que ha dejado las instalaciones totalmente calcinadas, a las 13.07 horas.

Placas solares

Por otra parte, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado un incendio declarado en un parque de placas solares situado en la carretera RM-711, en el término municipal de Caravaca de la Cruz.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el '1-1-2' ha recibido una llamada alertando del incendio pocos minutos antes del mediodía.

Las primeras informaciones apuntan que las llamas han afectado a una superficie de entre 40 y 50 metros cuadrados.

El incendio ha sido controlado a las 12.38 horas y en la zona han permanecido bomberos para labores de refresco y prevención de posibles rebrotes. A las 12.49 horas se ha dado por extinguido.