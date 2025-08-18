La caída de rayos provoca dos incendios forestales en Cieza y uno en Abarán

La tormenta que ha caído sobre la zona de la Vega Alta del Segura esta tarde ha provocado tres incendios forestales causados por la caída de rayos, dos de ellos en Cieza y uno en Abarán.

En concreto, según han informado fuentes del 1-1-2, en Cieza los incendios se ubican en la Sierra del Almorchón y en el Paraje de la Herrada.

Mientras, en Abarán se encuentra en la Sierra del Oro. En todos están trabajando los efectivos para sofocarlos.