Acceso

Región de Murcia

Incendios

La caída de rayos provoca dos incendios forestales en Cieza y uno en Abarán

La lluvia puede facilitar su extinción

MURCIA.-Incendios.- Efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado junto al monte La Atalaya de Cieza (Murcia)
Efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado junto al monte La Atalaya de Cieza (imagen de archivo)Europa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La tormenta que ha caído sobre la zona de la Vega Alta del Segura esta tarde ha provocado tres incendios forestales causados por la caída de rayos, dos de ellos en Cieza y uno en Abarán.

En concreto, según han informado fuentes del 1-1-2, en Cieza los incendios se ubican en la Sierra del Almorchón y en el Paraje de la Herrada.

Mientras, en Abarán se encuentra en la Sierra del Oro. En todos están trabajando los efectivos para sofocarlos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas