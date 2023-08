El callejón sin salida en Murcia: PP y Vox siguen enrocados y no ceden

La falta de entendimiento mantiene en vilo a la Región de Murcia. Mientras, el tic tac del reloj que marca la cuenta atrás para una repetición electoral en la Región suena cada vez con más fuerza. Tras un intento fallido de reunión propuesta por el Partido Popular, a la que Vox rechazó asistir, los populares pusieron sobre el tejado de los de Abascal la pelota de la negociación. "Que digan fecha y hora. Allí estaremos". No obstante, desde la formación Vox, siguen insistiendo en que no habrá acuerdo mientras que no se levante el veto a entrar en el gobierno.

Hace apenas una semana, el PP emplazó a Vox a una reunión con el fin de "desbloquear" la parálisis en la que se encuentra la Comunidad desde que el partido de Santiago Abascal votara en contra de la investidura de Fernando López Miras. Un encuentro al que Vox no acudió y para el que pidió tener, como mínimo, la vicepresidencia del Gobierno murciano, mientras que los populares reclaman, tras obtener 21 diputados, un Ejecutivo en solitario, ya que la mayoría absoluta es de 23 escaños.

"Nuestra voluntad es clara: sentarnos con Vox para dialogar y negociar. Lo más importante es que la Región deje de estar bloqueada y tener un gobierno sólido y estable", ha asegurado este jueves el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, Marcos Ortuño, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

A su juicio, el tener que ir a una nueva convocatoria de elecciones, la tercera en seis meses, "sería hacer perder a la Región, a quienes necesitan medidas urgentes", por lo que ha considerado "fundamental" que se llegue a un entendimiento. Y así, ha repetido: "Vox no quiere un gobierno de coalición, sino de imposición. Quiere que haya elecciones en la Región de murcia, porque quizás vean la oportunidad de mejorar su imagen. Sin embargo, nuestra voluntad de diálogo y de negociar es incuestionable".

Así, ha recordado que se ha puesto sobre la mesa un acuerdo programático y crear una mesa de diálogo que fiscalice su cumplimiento, así como darles poner a su disposición un senador territorial y un cargo en la Mesa de la Asamblea Regional.

Por ello, y con los resultados obtenidos, Ortuño ha lamentado que exijan en la Región de Murcia "mucho más de lo que piden en otras comunidades autónomas, precisamente cuando el PP tuvo mejores resultados que en esas regiones".

Levantar el veto a Vox

Y eso, precisamente, es lo que ha criticado por su parte el presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, quien en una entrevista en Cope Murcia, ha dicho que la posibilidad de repetición electoral en la Región "depende exclusivamente de que el presidente Fernando López Miras levante el veto a su partido, por el cual no le deja entrar a un futuro gobierno autonómico, a diferencia de lo ocurrido en otras autonomías".

Antelo ha criticado que con tal decisión falta al respeto a los votantes de Vox que el pasado 28 de mayo le dieron el 18 por ciento y que merecen el 30 por ciento de representatividad en ese Ejecutivo, al tiempo que lamentó que a día de hoy no se haya puesto en contacto con él para concertar una reunión y que utilice los medios de comunicación para este asunto.

Un mes de plazo

Por lo pronto, el mes acaba de comenzar y todavía no hay clara una intencionalidad por ninguna de las dos partes. El próximo 7 de septiembre llega a su fin el plazo previsto para conformar un Gobierno en la Región de Murcia y, en caso de no conseguirlo, el día siguiente se disolverá la Asamblea y se iniciará un nuevo proceso que culminará con la repetición electoral, cuya fecha está prevista el 25 de octubre, según los tiempos marcados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y mientras tanto, el Gobierno murciano sigue en funciones.