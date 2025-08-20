Cartagena, presente en la Feria de Málaga

Cartagena está presente en la Feria de Málaga para presentar lo mejor de su patrimonio gastronómico con un evento que reúne a representantes del sector empresarial, turístico y cultural de la ciudad. Los asistentes degustarán productos locales como los salazones, el caldero, el garum y la marinera, acompañados de proyecciones audiovisuales que muestran la riqueza cultural y paisajística de la ciudad portuaria.

El director general del área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, Jonathan Gómez Punzón, durante el acto de bienvenida, ha destacado que "somos quizá una de las ciudades, si no la ciudad más parecida a Cartagena que hay en España, junto con Tarragona, pero un poquito más Málaga porque es más mediterráneo incluso. Estamos encantados de que estéis aquí, la ciudad está a vuestra disposición". Además, el director general de Turismo de Málaga ha remarcado que este será "el primero de muchos proyectos en común".

La Feria de Málaga, que recibe alrededor de 3 millones de visitantes en apenas una semana y genera un impacto económico de más de 35 millones de euros, se ha convertido "en el marco idóneo para reforzar la proyección de Cartagena como destino gastronómico, histórico y cultural", han destacado fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejala delegada de Turismo, Beatriz Sánchez, ha subrayado que esta acción "es una oportunidad única para darnos a conocer, establecer nuevas alianzas con el sector turístico y empresarial, y seguir posicionando Cartagena como un destino con historia, con mar y con mucha vida. Queremos que quien nos pruebe, nos visite".