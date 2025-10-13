Casi un centenar de efectivos se unen a la retirada de biomasa en el Mar Menor tras la dana Alice

El Gobierno de la Región de Murcia ha reforzado el dispositivo de retirada de biomasa en el Mar Menor con casi un centenar de efectivos para actuar con rapidez en su retirada y limpieza tras el paso de la dana 'Alice', que provocó importantes aportes de agua y arrastres de cañas y residuos hacia el ecosistema.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado hoy el dispositivo especial en Islas Menores para supervisar las labores de los equipos desplegados y reconocer el esfuerzo de los trabajadores y técnicos implicados, según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

"El Gobierno regional pone en marcha un dispositivo extraordinario mientras sea necesario, adaptándolo en todo momento a las indicaciones de los técnicos y científicos", ha destacado Juan María Vázquez.

Así, ha explicado, el objetivo "es actuar con rapidez y eficacia para minimizar los efectos de las lluvias sobre el ecosistema y recuperar cuanto antes la normalidad en el entorno del Mar Menor".

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que se están "repasando los daños y evaluando el alcance de las reparaciones que vamos a tener que realizar para que en los próximos días todo se quede ya resuelto y todo se quede ejecutado".

Además, ha comunicado que se solicitará formalmente a la Delegación del Gobierno que actúe sobre las Ramblas de Carrasquilla y de Trujillo, "al ser cauces que requieren una intervención urgente en materia de infraestructuras para la gestión del agua y la prevención de daños en el litoral sur del Mar Menor".

Finalmente, ha puesto en valor la labor preventiva y la coordinación con la administración autonómica agradeciendo a la Comunidad Autónoma, al presidente, al consejero, y al director del Mar Menor, estas actuaciones "porque ya se ha demostrado que no son necesarias sólo coyunturalmente, cada vez estamos más expuestos a este tipo de lluvias torrenciales, catástrofes naturales y, por tanto, es muy importante retirar los residuos antes de que se descompongan y que no entren al mar y se produzcan episodios como anteriormente de anoxia".

Desde el inicio del episodio, 135 efectivos dependientes de la Consejería han participado en las labores de retirada de biomasa, cañas y otros materiales arrastrados por las ramblas hacia las orillas del Mar Menor.

En la jornada de hoy están desplegados 90 operativos, que trabajan sobre distintas playas y zonas del litoral más afectadas. Las brigadas de limpieza están en las playas de Los Urrutias, Los Nietos e Islas Menores.

Desde el sábado se han retirado ya 48 toneladas de biomasa, principalmente cañas y restos vegetales arrastrados por las ramblas.

Según las previsiones técnicas, el volumen total de material acumulado podría multiplicar por cinco el registrado durante las lluvias del pasado mes de marzo -cuando se retiraron 886 toneladas-, lo que situaría la cifra final por encima de las 4.000 toneladas.

"La magnitud de este episodio es muy superior y estamos actuando desde el primer momento para retirar todo el material lo antes posible", ha señalado el consejero.

Los trabajos continuarán en los próximos días por todo el perímetro de la laguna, en función de la evolución de las corrientes predominantes que desplazan la biomasa hacia diferentes puntos del litoral. El consejero ha subrayado que las lluvias de los últimos días han provocado aportes de agua dulce significativos al Mar Menor.

La rambla del Albujón

Según las mediciones, por la rambla del Albujón y otras secundarias han llegado aproximadamente seis hectómetros cúbicos, aunque la estimación total podría alcanzar 13,6 hectómetros cúbicos, una cantidad muy inferior a la registrada durante la dana de 2019, que superó los 80.

La red de infraestructuras hidráulicas regionales retuvo e impidió que 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres acabasen en la laguna.

El miércoles se reunirá el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor para analizar los primeros datos de la red de control ambiental de la Comunidad y evaluar el estado del ecosistema ante este episodio meteorológico.

Además de este dispositivo específico para las playas y zonas del Mar Menor, la Consejería mantiene activo otro operativo complementario con 119 efectivos y 16 camiones, que continúa con los achiques, labores de limpieza de barro y baldeos en vías públicas en los municipios de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

Desde el inicio del episodio, se han movilizado en total a 299 efectivos, profesionales y técnicos de diversas unidades de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF) de la Consejería y especializados en la atención de emergencias, así como 65 vehículos.

Desde el pasado sábado se han desarrollado un total de 49 intervenciones, consistentes principalmente en achiques, limpieza y baldeo sobre más de 37.000 metros cuadrados de superficie urbana.