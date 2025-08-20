Los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas irán en descenso en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 20 de agosto, cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte del Altiplano, donde no se descartan chubascos ocasionales.

Las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur durante la tarde.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.