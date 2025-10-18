Cielos nublados y alguna lluvia ocasional este sábado en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 18 de octubre, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el litoral.

Las temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Vientos de dirección variable, con intervalos de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.