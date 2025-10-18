Tiempo
Cielos nublados y alguna lluvia ocasional este sábado en la Región de Murcia
Se alcanzarán los 25 grados en algunas zonas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 18 de octubre, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el litoral.
Las temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Vientos de dirección variable, con intervalos de componente este por la tarde.
En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.
