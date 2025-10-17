La Comunidad autoriza que la desaladora de Escombreras suministre agua a las pedanías de Torre Pacheco afectadas por el corte

El Gobierno de la Región de Murcia ha autorizado que la desaladora de Escombreras pueda suministrar agua para abastecer a pedanías de Torre Pacheco afectadas por el corte del suministro por parte de la Macomunidad de Canales del Tabilla (MCT), según informa la Dirección General de Comunicación.

De forma que el Ejecutivo regional ha dado la conformidad a que la MCT pueda instalar varias tomas en la red de distribución de agua desalada procedente de la desaladora de Escombreras. El objetivo es abastecer a las pedanías de Torre Pacheco que carecen de suministro, en concreto El Jimenado.

Se han concretado, al menos, dos puntos de conexión en los que la MCT podrá iniciar de inmediato los trabajos necesarios para derivar agua desalada a las instalaciones municipales.