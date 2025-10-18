Energía
Cortes de luz los próximos días en Lorca (Región de Murcia)
Habrá interrupciones por obras de mejora en la red, han anunciado desde el Ayuntamiento de la localidad
El concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, ha informado de la interrupción temporal del suministro de energía eléctrica programada por la empresa Iberdrola para este sábado y los días 21 y 22 de octubre, en horario de mañana y mediodía, en distintas partes de Lorca.
Las obras se deben a mejoras y mantenimiento de la red, según ha informado el Consistorio que, junto a la empresa, han pedido disculpas por "las molestias que puedan ocasionar a los ciudadanos", ha concluido el edil.
