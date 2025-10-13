Cubas móviles de agua para los vecinos sin abastecimiento por la rotura del canal tras la dana

Los municipios afectados por la infiltración de agua de escorrentías en el canal de abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla han puesto a disposición de los vecinos cubas móviles de agua potable y duchas durante el día de hoy. En San Javier, de 9.00 a 20.00, excepto durante los periodos de carga de las cubas, van a estar llegando durante el día de hoy al aparcamiento de los juzgados, en la calle Enrique Granados; a la explanada Centramirsa, en la avenida Centramirsa de El Mirador; en la zona del mercado de Santiago de la Ribera, en el cruce de la avenida Federico Guirao con la avenida Patrulla Águila; y en el parking del Centro Cívico de La Roda.

También en La Manga del Mar Menor se podrá conseguir agua junto a la plaza Bohemia, en la avenida Gran Vía con la calle Isla del Ciervo, a través de grifos conectados a la red de Cartagena que no se ha visto afectada y que están disponibles las 24 horas.

En esta zona, tras las últimas analíticas, se ha anunciado que el agua del grifo sí se puede utilizar para higiene personal y para limpieza, pero no para beber ni preparar alimentos. Las personas con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad social que no puedan desplazarse pueden contactar con Emergencias en el 968 570880.

En San Pedro del Pinatar, los puntos de distribución del agua están ubicados en la explanada de Lo Pagán, de 8.00 a 20.00 horas; en el Recinto Ferial, de 10.00 a 20.00 horas y en el Polideportivo de 12.00 a 20.00 horas.

Además, hay dos puntos de agua potable permanente en la carretera de El Mojón en el lado de Pilar de la Horadada. También hay cubas móviles en el aparcamiento frente al Parque de Bomberos en Los Sáez; en avenida Santiago, en dirección Loma de Arriba, en Loma de Arriba; en el parque junto al Centro de Ocio en , calle Emilio Díez de Revenga, en Nuevo San Pedro-Villa Alegría: y en el aparcamiento junto al IES Dos Mares, en Los Peñascos-Los Cuarteros.

Además, en el polideportivo de Pilar de la Horadada está disponible un servicio de ducha y vestuario de 7.00 a 23.59 horas durante el día de hoy. Asimismo, las personas vulnerables pueden contactar con Protección Civil en el 968 188092.

En Torre Pacheco las cubas están, en horario de 9.00 a 20.00 horas, en los Centros Cívicos de San Cayetano y Dolores de Pacheco; en la plaza Iglesia de Roldán; en la plaza Iglesia de El Jimenado y en la urbanización Saorines de Roldán.

El polideportivo José Antonio García Tatono permanece abierto para el aseo personal de los vecinos afectados de 7.00 a 23.59 horas. En el municipio de Los Alcázares de 9.00 a 20.00 horas las cubas de agua potable se encuentran en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos y otra en Las Lomas del Rame. También están disponibles las duchas del pabellón Juan Sáez de El Algar, cedidas por el Ayuntamiento de Cartagena, en horario de 9.00 a 22.00 horas.

Las pedanías murcianas de Avileses, Gea y Truyols, y Sucina verán el suministro de agua del grifo suspendido este lunes a las 15.00 horas. Aunque se reanudará en las próximas horas no será apta para el consumo de agua directamente del grifo. Aguas de Murcia habilitará el abastecimiento de agua potable a la población afectada a través de cubas para el agua de boca hasta que se normalice el servicio de 9.00 horas a 20.00 horas en la plaza Avileses, en Avileses; en el paseo del Cementerio, en Sucina; y junto al Centro Municipal de Gea y Truyols. En Baños y Mendigo, y Lobosillo el agua será apta para el consumo, pero podrán producirse algunos cortes intermitentes, igualmente derivados por las actuaciones que está llevando a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), según han informado desde Aguas de Murcia.

En Cartagena, puesto que en Bahía Bella su red de abastecimiento depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas la concesionaria municipal de agua Hidrogea tiene desplegada una cuba de abastecimiento de agua potable gratuita para la población que estará en funcionamiento de 9.00 a 14.00 horas, en la zona de los buzones postales de Bahía Bella. Cabe recordar que el agua en los municipios afectados no es apta para el consumo, lavavajillas, ducha o lavadora. Solo se puede utilizar en la cisterna o para baldear las calles, ya que tampoco se puede usar para limpiar zonas donde luego vaya a haber alimentos. También se ha pedido que se actúe "con responsabilidad" en cuanto a la cantidad de agua retirada.