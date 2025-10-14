El delegado del Gobierno admite un “déficit” de infraestructuras hídricas en la Región de Murcia

El secretario general de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha reconocido este martes en una visita al municipio de Beniel que la comunidad autónoma sufre “un déficit” de infraestructuras hídricas, que sirvan de ‘parapeto’ frente a las inundaciones, como las que acaba de sufrir el litoral costero murciano.

Ha sido precisamente en ese municipio, donde Lucas se ha referido a la construcción de la presa de Tabala, una demanda histórica de pueblos como Santomera, Zeneta, Beniel y Orihuela (Alicante), que sufren los estragos de las inclemencias meteorológicas, sobre todo, cuando llueve de forma torrencial.

En referencia a esta infraestructura concreta, Lucas ha asegurado que “el proyecto está ya redactado, está terminado y ahora la obligación de este delegado de Gobierno es ser exigente con el presidente para que se cumplan los plazos. Hablamos de que se va a licitar, si todo va bien, a finales del año 2027”.

Sin embargo, Lucas ha dicho que la presa Tabala es “una infraestructura compleja” y ha afirmado que su ejecución también depende del Gobierno regional, ya que tiene que cursar “unos trámites ambientales”.

En cualquier caso, el delegado del Gobierno ha instado al Ejecutivo regional a evitar la disputa política a cuenta de estas obras antiinundaciones y le ha pedido que “deje de utilizar la infraestructura hidráulica para confrontar y que se ponga a trabajar”.

El Ejecutivo regional dice que miente

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha respondido a estas declaraciones y ha denunciado a LA RAZÓN “la desidia” del Gobierno de España para acometer las infraestructuras hídricas que tiene pendientes la Región de Murcia. Ortuño ha asegurado que “en estos momentos no hay ningún informe medioambiental de la Comunidad Autónoma que esté pendiente”.

Por eso, ha instado al Ejecutivo de Sánchez a que tome la determinación de terminar esas obras antiinundaciones. “Basta ya de excusas, basta ya de promesas, queremos realidades”, ha sentenciado el portavoz autonómico. En opinión del Ejecutivo regional, “falta voluntad política" y “falta presupuesto” para proteger a los municipios de la Región de estos fenómenos meteorológicos adversos.