«Si se divide el voto en el centro derecha, gana Pedro Sánchez y pierde la Región de Murcia»

Fernando López Miras (Lorca, 1983) está a punto de poner fin a una legislatura de alto voltaje, en la que ha tenido que hacer frente a situaciones como la DANA de 2019, la irrupción de la pandemia, o una moción de censura dentro de su propio Gobierno. Encara las elecciones del próximo 28 de mayo sabiéndose ganador de todas las apuestas, pero sin dejar de enarbolar la bandera de la Región de Murcia frente al Gobierno central.

Las encuestas apuntan favorablemente a una victoria del PP. La clave está en cómo es de holgada esa mayoría. ¿Cuál es su pronóstico?

Efectivamente las encuestas nos dicen que el PP va a ser el partido más votado sumando más escaños que toda la izquierda. Yo quiero darle un gobierno estable a la Región de Murcia y eso pasa por un gobierno solo del PP. Por eso quiero decirle a las personas de centro derecha que si dividimos el voto gana Pedro Sánchez y pierde la Región de Murcia.

Ha sido una legislatura nada convencional, con una moción de censura fallida que movió todo el tablero político nacional. ¿Qué balance saca de todo lo vivido?

Han sido cuatro años con dificultades y de momentos duros. Lo que menos esperábamos es que en plena pandemia, cuando la preocupación era salvar vidas, dos partidos PSOE y Ciudadanos estuvieran pactando en La Moncloa una moción de censura. Afortunadamente le cerramos la puerta a Sánchez en la Región. Estamos mejor que hace cuatro años, hemos creado 27.500 nuevos puestos de trabajo, con 9.000 empresas más, un crecimiento de las exportaciones superior al 18 por ciento en el último año y donde el PIB ha aumento casi 3 puntos, todo ello, bajando impuestos y siendo la comunidad peor financiada.

Sin Ciudadanos, tendría que mirar a Vox en caso de no conseguir mayoría. ¿Seguirá el modelo de Andalucía?

Tengo claro que la Región necesita un gobierno estable, que tome decisiones sin condiciones. Sabemos lo que son los gobiernos de coalición y son menos eficientes y eficaces. Lo que habría que saber es si Vox votaría en contra de mi investidura aliándose con el PSOE y con Podemos.

¿Qué importancia tienen estas elecciones en el ámbito nacional?

Van a ser decisivas porque pueden ser la puerta de salida de Sánchez de La Moncloa. Es fundamental que todo el voto del centro derecha se aglutine en torno al PP porque si dividimos el voto gana Sánchez y desde luego en la Región de Murcia conocemos la verdadera cara de Sánchez y del PSOE. Hemos sufrido sus decisiones sectarias como el recorte del trasvase Tajo-Segura, la resistencia a reformar la financiación autonómica y las infraestructuras con un AVE caro, sin frecuencias suficientes y que tarda demasiado.

Fue uno de los dirigentes más contundentes en la pandemia, y las cifras de mortandad reflejan el éxito de las medidas. ¿Cambiaría alguna de sus decisiones?

Aquellos momentos fueron muy duros para todos, pero era urgente adelantarnos a los acontecimientos ante la falta de criterio común por parte del Ministerio de Sanidad. No me tembló el pulso para determinar un confinamiento de los municipios del Mar Menor en vísperas de la Semana Santa. Hemos tomado en todo momento decisiones difíciles y valientes, y siempre de la mano de los técnicos, de los sanitarios, y de los integrantes de un Comité de Seguimiento Covid que marcaron en todo momento los pasos a dar.

El Mar Menor está estable, pero no se pueden apartar los ojos de él. ¿Qué es necesario para conseguir su total recuperación?

El problema es que en Madrid, en el Gobierno de España, no duele el Mar Menor. Desde la Región de Murcia se ha realizado un gran esfuerzo para poder revertir la situación. El pasado verano invertimos más de 15 millones que permitieron la retirada de 30.000 toneladas de biomasa, pero necesitamos una solución definitiva para el problema que atraviesa, y esa solución, por una cuestión de competencias, debe venir del Gobierno central.

¿Está la laguna preparada para afrontar una nueva DANA?

En eso estamos trabajando y para eso insistimos al Gobierno de Pedro Sánchez en que necesitamos de su implicación. Llegamos a un acuerdo para aprobar una Ley de Protección Integral del Mar Menor, pero el acuífero que está llevando agua al Mar Menor está ya rebosante en su nivel freático. Lo que hay que hacer es rebajarlo para acabar con las descargas a la laguna. Para ello contábamos con un proyecto, un proyecto que se llegó a aprobar y que ahora, sin ningún tipo de explicación por parte del Gobierno central, el dinero de Europa destinado al mismo, se decidió desviarlo a obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Usted lidera la reivindicación contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo afecta a la ciudadanía de la Región?

El recorte del trasvase Tajo-Segura es una decisión, exclusivamente política, que va a condicionar el futuro de la Región de Murcia porque el agua lo es todo: agricultura, industria, innovación, familias... Supondrá la destrucción de 15.300 empleos y de 5.700 millones en pérdidas de producción. Se debe hacer un balance de las reservas que existen en el país, que las hay, y a partir de ahí realizar una distribución justa de esos recursos en materia de agua.

¿Qué medidas han puesto en marcha frente a la sequía?

Lo que para España es ahora un problema excepcional o coyuntural, para la Región la falta de agua ha sido siempre un problema estructural. Nos hemos convertido en un referente en el uso y aprovechamiento del agua. Somos un ejemplo para España, Europa y para el resto del mundo. Pero eso no quiere decir que no necesitemos agua. Reclamamos un Plan Hidrológico Nacional que aborde la distribución hídrica de forma justa y racional, que lleve el agua de donde sobra a donde falta. Hay que activar todos los recursos adicionales posibles para poder aumentar temporalmente la disponibilidad de agua, así como un riego de socorro para los cultivos de secano. En el Observatorio de la Sequía los agricultores tendrán un papel principal.

Sánchez utiliza el Consejo de Ministros para implantar medidas que le den rentabilidad política rápida. ¿Cree que es lícito gobernar así?

Sánchez está dilapidando las cuentas del Estado y manejando en beneficio propio el BOE para ganar votos en unas elecciones que no son las suyas. Están engañando y vendiendo humo sin ningún soporte presupuestario. Ha subido impuestos sin compasión, la recaudación ha superado todos los récords y en vez de ayudar a las personas de verdad, con medidas eficaces, la realidad es que, a pesar de sus anuncios, las familias no llegan a final de mes y cada día viven peor.

Su política de libertad económica no gusta a todos los sectores o partidos. ¿En qué se benefician los ciudadanos?

Las políticas que hemos aplicado demuestran que bajar impuestos beneficia a las familias y genera más empleo. Los ciudadanos de la Región se han ahorrado 1.400 millones de euros en impuestos. Además, hemos avanzado en simplificación administrativa y en seguridad jurídica lo que ha beneficiado a la captación de inversiones. Durante el frenazo económico generado por la pandemia, fuimos la comunidad que menos cayó, y hemos sido una de las primeras en alcanzar y superar los niveles previos a la pandemia.

Ha anunciado más bonificaciones en las sucesiones. ¿Qué otros impuestos prevé suprimir o reducir?

Tenemos claro que el Estado del Bienestar necesita que todos y que cada uno de los ciudadanos contribuyamos. Hemos demostrado en estos cuatro años, que la moderación fiscal es beneficiosa para el bolsillo de los ciudadanos y para las arcas del Estado. Con ese dinero, los ciudadanos invierten y consumen, y eso provoca un efecto dinamizador que revierte en otros tributos como el de Transmisiones Patrimoniales, en el que hemos pasado de recaudar 232 millones en 2021 a 280 millones en 2022. Frente a esto nos encontramos con la falta de miras del Gobierno central, que demuestra una voracidad fiscal ilimitada saqueando los bolsillos de las clases medias para pagar sus compromisos y peajes políticos.

En materia de vivienda, ya anunciaron ayudas para familias y jóvenes hace siete meses. ¿En qué se diferencia de la ley nacional?

Frente a las leyes “chapuza” y otras improvisaciones del Gobierno central, desde la Región de Murcia llevamos años trabajando en el Plan ‘Haciendo Hogar’ que tiene como objetivo facilitar el acceso al hogar a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, en todas sus tipologías y para todos los niveles de renta identificando las barreras que existen en el mercado para cada una de ellas y diseñando medidas específicas para derribarlas. Lo que mi Gobierno ha hecho es una aprobar una ayuda al alquiler de 360 euros para los jóvenes frente a los 250 del Bono de Sánchez y no exigimos contrato laboral.

¿Qué opina de la decisión de EH Bildu de incluir a miembros de ETA en sus listas electorales?

Un asesino que ha matado alguien de dos tiros o ha puesto una bomba no puede ser garante institución de nada. Y es una vergüenza, una erosión y una degradación para nuestra democracia que el PSOE, que el Gobierno de España pacte con Bildu, lo ha hecho y lo peor es que Sánchez demuestra que lo va a seguir haciendo.

La Región es la peor financiada de España. ¿Qué más hace falta para reformar el sistema?

Solo falta una cosa: un Gobierno con voluntad de hacerlo, que no sea rehén de sus pactos, sus alianzas y sus equilibrios parlamentarios para mantenerse en la Moncloa. La única realidad es que Sánchez no ha tenido nunca la mínima intención de abordar la reforma. Esta total falta de voluntad ha costado más 1.700 millones de euros. Esa es la cantidad que teníamos que haber recibido en esta legislatura si recibiésemos lo mismo que el resto de españoles. Podríamos haber creado más de 66.000 plazas en residencias públicas; o haber construido 287 centros de salud; o 492 colegios de educación infantil y primaria…

Madrid sigue siendo una cuenta pendiente por conquistar. ¿ No suma la puesta en marcha del AVE?

Si la Región de Murcia no tiene un servicio de AVE decente es exclusivamente porque Sánchez no quiere. Aquí la Alta Velocidad ha llegado 30 años después de que lo hiciera, por ejemplo, a Sevilla. Además de eso, tenemos pocas frecuencias y precios excesivamente altos. Si no ponemos trenes que viajen a Madrid en trayectos que tarden menos de tres horas, no estaremos sacando el máximo rendimiento a la inversión realizada en la infraestructura de la nueva línea ferroviaria.

¿De qué decisión está más orgulloso al cierre de esta legislatura?

Como comentábamos antes, no ha sido una legislatura fácil. Gracias al esfuerzo de todos, tenemos una Región más fuerte que hace cuatro años. Una Región que ha avanzado gracias al esfuerzo de todos, y ese creo que ha sido el mayor logro: contar con todos, escuchar a todos, dialogar con todos, crecer con todos. La Región de Murcia la hacemos entre todos y, entre todos, tenemos que seguir haciendo que siga siendo la mejor tierra del mundo.

¿Qué cuenta pendiente le queda por ejecutar?

Un gobierno siempre tiene tareas pendientes porque tenemos retos, objetivos y nuevas metas que conquistar en beneficio de los ciudadanos. El tema del agua es no una asignatura pendiente, sino que estamos ante un problema que ha creado Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera a todo el Levante español por el recorte del trasvase. El agua lo es todo y el cierre del trasvase es una amenaza directa a nuestro futuro. Por eso estamos haciendo frente a esa decisión política y oportunista de Pedro Sánchez con todos nuestros medios: en el Gobierno regional, recurriéndola ante el Tribunal Supremo; y, a nivel parlamentario, proponiendo una ley ante el Congreso que proteja para siempre el trasvase Tajo-Segura