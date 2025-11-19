La entrada de una masa de aire de origen ártico provocará una caída de temperaturas en la Región de Murcia hasta el domingo

El paso de un frente que lleva asociado una masa de aire de origen marítimo ártico provocará un descenso generalizado tanto en las temperaturas máximas como mínimas, con valores que incluso serán más bajos de lo normal en la época de principios de invierno.

Así lo ha avanzado el delegado territorial de Agencia Española de Meteorología (Aemet) de Murcia, Juan Esteban Palenzuela en declaraciones a Europa Press, que ha precisado que este frente entrará este jueves y concluirá el domingo, cuando las diurnas se recuperarán.

De manera que este episodio de invierno durará tan solo unos días y no se espera que se vayan a producir efemérides de máximas más bajas para este mes de noviembre, pero "se notará el frío".

En la zona norte peninsular la entrada de este frente dará lugar a precipitaciones en forma de nieve, pero en la Región de Murcia no se esperan lluvias, aunque sí una bajada generalizada de las temperaturas hasta el domingo por la mañana, que será un día en el que las diurnas experimentarán un ascenso de forma significativa.

En concreto, para Murcia y Cartagena se esperan valores similares, con máximas este sábado de alrededor de 15º y mínimas de 5º; en zonas altas como Yecla y Caravaca de la Cruz, las máximas se situarán entre 10º y 11º y en la zona de Lorca, este viernes y sábado con máximas de entre 14º y 15º.

Mientras que las mínimas alcanzarán valores negativos en zonas del norte de la Región, con heladas débiles este viernes y durante el fin de semana.

En Caravaca de la Cruz, las mínimas se situarán en -2º este fin de semana; en el Altiplano se podrían registrar heladas débiles; en Lorca se alcanzarán los 2º-3º de mínima el sábado y el domingo en Cartagena entre 7º y 8º y en el caso de Murcia 5º de mínima, con valores próximos para el domingo.