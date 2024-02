Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia bate un nuevo récord rozando los 3.300 millones

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, asistió este miércoles en Berlín a la feria de frutas y hortalizas Fruit Logística 2024, para “acompañar, ayudar y proteger a nuestros agricultores”, así como para “defender a un sector que trabaja cada día de sol a sol para conseguir los productos de más calidad no sólo de toda Europa, sino de todo el mundo”. En este sentido, el presidente puso en valor que “cerramos 2023 con un nuevo récord en el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia, que ha crecido casi un 6 por ciento y ya roza los 3.300 millones de euros”.

“En un año complicado como 2023 hemos sido capaces de aumentar de forma importante nuestras exportaciones”, resaltó el presidente. Como reflejo de esta tendencia al alza, la Región ya vende productos hortofrutícolas a 147 países, y se ha convertido en la segunda provincia más exportadora de este tipo de productos, después de Almería.

En referencia a la complicada situación del sector a nivel nacional y europeo, López Miras afirmó que “tenemos que dar certidumbres a nuestro sector primario”, y lamentó “que se encuentren asfixiados por la burocracia y la legislación europea”. Además, criticó que “no se están aplicando las cláusulas espejo”, y que se les piden “requisitos que no son exigidos a terceros países”.

A este escenario se suma “una escasez de agua a la que el Gobierno central no da solución”, por lo que López Miras pidió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “coja las riendas y vaya a Europa a proteger a nuestro campo, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores”.

Dentro del trabajo permanente por el sector primario, López Miras recordó que el Ejecutivo regional se ha comprometido esta semana con las organizaciones agrarias “a aprobar en días un plan plurianual para ayudarles a completar las subvenciones de la Política Agraria Común, que es escasa y no llega a todos los agricultores que necesitan esos apoyos”.

Asimismo, y sobre la importancia de esta actividad económica, el presidente recordó que la agricultura “lo es todo, para la Región de Murcia, para España y para Europa, y vamos a estar siempre con ellos, defendiéndolos, protegiéndolos y a su lado”.

Destino de las exportaciones

Alemania se consolida como el principal destino de las frutas y hortalizas de la Región. En 2023 se ha incrementado un 17,2 por ciento el valor de exportaciones en este país, que casi duplica los datos de Francia o Reino Unido. Lechugas, pimientos o brócoli son los principales productos que salen desde la Región hacia los supermercados alemanes.

“El sector hortofrutícola de la Región de Murcia es puntero y referente, algo que no es cosa de un día, sino que lo han conseguido nuestros agricultores con su esfuerzo y su capacidad de adaptarse a todas las circunstancias, apostando por la modernización, la innovación y la eficiencia energética”, destacó el jefe del jefe autonómico.

La Feria Fruit Logistica es el mayor escaparate a nivel internacional para el sector agroalimentario, ya que actúa como punto de encuentro de exportadores y compradores de frutas y hortalizas de todo el mundo. En esta edición, la Región de Murcia mantiene su importante presencia con 64 empresas. En total, a esta feria asistirán más de 40.000 profesionales de 140 países.

"Cauces legales"

Miras también ha mostrado su apoyo a las "justas reivindicaciones" del sector agrario, pero ha considerado que las protestas se deben plantear por "cauces legales" porque ha emplazado a pensar "en el resto de la sociedad y en cuestiones de urgencia que se tienen que atender".

Ha compartido las reivindicaciones del sector y las apoyado porque los agricultores "están más asfixiados cada día". En su opinión, "no puede ser que haya una legislación europea que les inunda en burocracia, y no puede ser que no se respete su trabajo, su producto".

"Tenemos los productos frutícolas de mayor calidad y no puede ser que se permita desde la Unión Europea que entren productos de terceros países que no cumplen los mismos requisitos y estándares de calidad que se les exigen a nuestros agricultores", según López Miras.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha considerado que "la sociedad debe empatizar y debe ser consciente de lo importante que es la agricultura para el día a día", pero también ha remarcado la importancia de que, a la hora de hacer esas "justas" reivindicaciones, "pensemos también en el resto de la sociedad y en cuestiones de urgencia que se tienen que atender".