La familia del menor desaparecido en el Mar Menor cree que no fue un accidente: "Algo más puede haber sucedido"

La familia del menor de 15 años desaparecido en la madrugada del pasado 5 de enero en el municipio de Los Alcázares (Murcia) ha considerado que lo que le pasó al joven esa noche no fue un accidente. "Parece ser que algo más puede haber sucedido", tal y como ha afirmado el abogado Sergio Marco, que ejerce como portavoz de la familia.

El letrado ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la madre del menor desaparecido, Miglena Petrova; la abuela del joven, Georgina Petrova; la abogada Verónica Ene; y el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera.

Durante su intervención, la madre del menor ha insistido en que lo que le sucedió a su hijo esa noche no fue un accidente y que, de hecho, no cree que el joven se encuentre en el Mar Menor, donde se centra todo el operativo de búsqueda. Incluso, ha afirmado que tiene "fe" en que su hijo todavía está con vida.

Cabe recordar que la desaparición tuvo lugar en la madrugada del 5 de enero. Esa noche, a las 2.34 horas, el 1-1-2 recibió la llamada de un vecino de Los Alcázares que estaba por la zona del muelle y decía que escuchaba gritos de socorro desde el Mar Menor. Un guardia civil, un policía local de Los Alcázares y un patrón del club náutico del municipio partieron a bordo de un bote de rescate improvisado con el que localizaron a dos jóvenes --varones de 16 y 22 años--, únicos supervivientes hasta el momento.

Los rescatados informaron que había un tercer joven de 15 años que estaba con ellos cuando naufragó la embarcación, así que se desplegó un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire que, hasta ahora, no ha dado resultado.

"Algo más pudo haber sucedido"

Este lunes, la familia ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido agradecer, en primer lugar, la labor de todas las administraciones implicadas en la búsqueda. "Son 17 días muy complicados para la familia y están en espera de respuestas", ha señalado el portavoz, que también ha dado las gracias al alcalde de Los Alcázares por "cómo se ha involucrado desde el minuto uno, dando todo el apoyo a la familia".

Respecto a la investigación, Marco ha dicho que, "respetando por supuesto el trabajo que están haciendo los profesionales, cualquier persona debe entender que la madre, cada día que pasa sin que aparezca su hijo y sin respuestas, empieza a perder fe o a tener más dudas sobre que pueda haber sido un accidente".

"Parece ser que algo más puede haber sucedido porque ya sabemos cómo es el Mar Menor y sus características", según el letrado, quien ha explicado que hay especialistas que dicen que "es poco probable" que el cuerpo "se haya quedado enganchado dentro".

De hecho, por el tiempo que ha pasado desde la desaparición, el abogado ha señalado que el cuerpo "tendría que ser más fácil de encontrar y que estuviera a flote". Por eso, la intención de la familia es que siga abierta "cualquier línea o cualquier posibilidad de investigación que haya".

El abogado ha reconocido que les "satisface" que los otros involucrados en la desaparición "hayan tenido manifestaciones contradictorias sobre quién tuvo la iniciativa de quedar esa noche". De hecho, ha explicado que hay mensajes en los que "parece claro" que la iniciativa de salir no era del menor desaparecido, que "no tenía ni ganas de quedar con los otros dos acompañantes".

"La ropa que llevaba tampoco es muy coherente con un interés en irse mucho tiempo y menos de coger una barca", según el letrado, quien sostiene que otras conversaciones que pudo haber tenido el menor con otras personas "van en esa línea".

Por lo tanto, la familia quiere es que "se siga con el mismo ímpetu haciendo todo lo posible para encontrar" al menor o su cuerpo. Mientras que no sea así, la familia ha pedido que se le den todas las explicaciones que sea posible por parte de los investigadores, porque eso puede servir para "aliviar un poco su dolor".

"¿Cómo se puede sentir una madre?"

"¿Cómo se puede sentir una madre cuando no sabe dónde está su hijo 17 días?", ha señalado la progenitora, quien ha advertido que no pueden dormir ni comer porque está esperando cada día que su hijo aparezca por la puerta.

"Quiero saber por qué este día han llamado a mi hijo para salir y quiero saber la respuesta del mensaje que ha recibido", ha aseverado la madre, quien ha mostrado su deseo de que la búsqueda siga en marcha.

La abuela, por su parte, ha afirmado que quiere saber dónde está su nieto y ha pedido ayuda a todos. "He venido especialmente de Bulgaria para buscar respuestas y pido colaboración a todos los que puedan ayudar", ha corroborado.

Al ser preguntada por si creen que el menor no está en el Mar Menor y los motivos por los que tienen esa sospecha, la madre ha recordado que ella, desde el primer día, cree que el cuerpo no se encuentra en el mar y que tampoco se trató de un accidente.

La progenitora ha dicho desconocer el motivo por el que el menor salió esa noche y ha recordado que su hijo no le dijo nada antes de abandonar la casa.

Al ser preguntada por si van a emprender alguna acción legal, ha señalado que no lo sabe todavía. "Vamos a esperar", ha explicado. Por otro lado, ha reconocido que tiene fe en que está vivo y ella piensa que no ha fallecido, pero ha reconocido que no tiene "más información" y no puede "decir nada más".

Por otro lado, la madre ha confirmado que su hijo tenía "pánico" al agua, porque "no puede nadar" y, por eso, mandó su ubicación a dos amigas. "Quiero la verdad, nada más; como madre tengo derecho", ha lamentado visiblemente emocionada.

Refuerzo del operativo

El alcalde, por su parte, ha recordado que este domingo tuvo lugar un dispositivo de búsqueda en la que el Ayuntamiento movilizó un gran número de recursos. Sin embargo, ha lamentado que el operativo finalizó sin éxito y este lunes continúan esas labores de búsqueda en el mar.

A este respecto, ha confirmado la incorporación por primera vez al dispositivo de tres perros especializados en la búsqueda de cuerpos. Además, ha anunciado que este martes se reforzarán al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Guardia Civil con base en la Región de Murcia con más personal del GEAS de Alicante.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la búsqueda se extienda al casco urbano, el alcalde ha confirmado que el operativo se realiza a pie de costa, por el paseo marítimo, así como por tierra, mar y aire.

"Los especialistas, los investigadores, consideran que el menor está en el agua y nuestra obligación es reunir y coordinar todos los recursos disponibles en la Región de Murcia para encontrarlo a pesar de que, con el paso del tiempo, las esperanzas se desvanecen", ha apostillado Pérez Cervera.

Ha asegurado que el Ayuntamiento de Los Alcázares no va a cesar en coordinar todos esos organismos, asociaciones e instituciones para que se sigan movilizando los recursos necesarios con el fin de que este "desafortunado capítulo" concluya "con el final más feliz posible".

"Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares no estamos haciendo otra cosa que lo que consideramos nuestra obligación y nuestro deber y es el de acompañar a la familia, asesorarla y ayudarla", ha zanjado el alcalde, quien ha desmentido las informaciones que apuntan a un cese de la operación de búsqueda el próximo 24 de enero.

Igualmente, ha reconocido que, a pesar de que la fuente oficial es que el menor se encuentra en el Mar Menor, "los investigadores no han apartado ninguna de las hipótesis posibles que todos hemos escuchado" y que la Guardia Civil "está investigando desde el primer día".