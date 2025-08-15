El festival Sal de Música arranca su recta final con Iván Ferreiro y Vanesa Martín

Iván Ferreiro llega esta noche al festival Sal de Música en San Pedro del Pinatar. El cantante y compositor lo hará para presentar su último trabajo 'Trinchera Pop' en un concierto donde no faltarán los grandes éxitos de su carrera.

El artista gallego fue recientemente reconocido en los Premios de la Academia de la Música 2024 como Compositor del Año, Mejor Álbum y Mejor Canción de Pop/Rock.

La cuarta edición del festival la cerrará este sábado, 16 de agosto, la malagueña Vanesa Martín, artista con más de dos décadas de trayectoria, cuya música se caracteriza por su sensibilidad, compromiso social y honestidad. Martín conecta con todo tipo de públicos, gracias a sus letras profundas y emocionales.

Aguilera y Mení

El dúo cómico gaditano Aguilera y Mení colgó anoche el cartel de "no hay entradas" en el festival Sal de Música, organizado por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Con todas las localidades vendidas, los humoristas ofrecieron su aclamado espectáculo MISIÓN: IMPRO-SIBLE, presentado en un recinto ferial completamente abarrotado.

Sobre el escenario, Aguilera y Mení se presentaron como "dos hermanos gemelos de Cádiz (los únicos gemelos que existen en el mundo de diferente padre)". A través de monólogos, parodias y una improvisación constante e interactiva con el público, demostraron por qué se han convertido en fenómenos virales con millones de visualizaciones en redes sociales .

El espectáculo se desenvolvió como una aventura donde los hermanos desempleados intentan robar una joya para salir de la pobreza, guiados por una voz misteriosa, aunque sin éxito, ya que "entre los dos no juntan ni una neurona" . La rapidez mental e ingenio improvisado mantuvieron desatadas las carcajadas del público hasta el final.

La actuación de Aguilera y Mení se sumó al ecléctico cartel del Sal de Música, que comenzó el 12 de agosto con Gloria Gaynor, continuó el 13 con Paloma San Basilio, y ayer ofreció una noche repleta de humor. El escenario del Recinto Ferial ha sido totalmente accesible e incluido dentro del marco de diversidad y cultura estival promovido por el Ayuntamiento.