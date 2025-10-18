El Gobierno regional prioriza con 2 millones de euros la atención a las personas sin hogar y con mayor exclusión

El Gobierno regional mantiene su compromiso con la erradicación de la pobreza, sigue siendo una de sus prioridades, y con ese objetivo refuerza la atención y el apoyo a las personas con mayor exclusión. Lo hace mediante una estrecha colaboración con las entidades del Tercer Sector, a las que destina 2 millones de euros a partir de la última convocatoria de ayudas de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Una ayuda dirigida, principalmente, a las personas sin hogar que financia 19 proyectos de intervención social. Entre las entidades beneficiarias se encuentra la Fundación Jesús Abandonado, que recibe una subvención superior a los 400.000 euros para cubrir necesidades básicas, el comedor social y la atención sociosanitaria de los usuarios.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez, visitó el Centro de Acogida de esta entidad en Patiño, Murcia, donde destacó el modelo de trabajo transversal entre administración pública y entidades sociales "que permite garantizar la atención de las personas más vulnerables, así como las actuaciones necesarias para luchar contra la exclusión social, porque sólo con esa cooperación podemos avanzar y conseguir el objetivo que todos buscamos, que es una sociedad más justa".

Entre los proyectos dirigidos a promover la inclusión social de las personas sin hogar en la Fundación Jesús Abandonado se encuentran los talleres de empleabilidad que fomentan la autonomía de los usuarios. Ruiz comprobó el funcionamiento de estos espacios formativos que "consiguen mejorar la empleabilidad de las personas participantes, a partir del desarrollo de itinerarios individualizados. No sólo se cubre la atención de los usuarios, también se les acompaña para que puedan acceder al mercado laboral".

En el último año más de un centenar de personas ha participado en estos talleres de empleabilidad, en los que se han ofrecido cursos de habilidades sociales, de limpieza de superficies o de actividades auxiliares de almacén. Las ayudas, con más de 193.000 euros, se han financiado con fondos propios de la Comunidad, en un 40 por ciento, y el importe restante, con fondos europeos FSE.