La Guardia Civil confirma que los restos humanos hallados en Mazarrón son de dos personas distintas

La Guardia Civil ha confirmado este lunes que los restos hallados en una excavación subterránea en la urbanización Camposol en Mazarrón son de dos personas distintas y pueden corresponder con los desaparecidos, si bien aún no ha confirmado este extremo pues se está a la espera de la correspondiente identificación de los restos.

La familia de dos hombres de nacionalidad ecuatoriana: José Patricio de 43 años, y Edwin de 32., denunciaron su desaparición el pasado 16 de abril y este domingo se conoció que la Benemérita había encontrado dos cuerpos en una vivienda de la urbanización que podrían ser el de José Patricio Chango, de 43 años y 4 hijos y Edwin Guillermo Cambal, de 32 y sin descendencia, con familiares en Barcelona y Ecuador. Ambos tenían una casa alquilada y trabajaban por la zona.

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Totana (Murcia) acordó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre por su presunta relación con la desaparición de estos dos varones de origen ecuatoriano.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) han indicado que las actuaciones han sido declaradas secretas.

La Unidad Orgánica de Policía judicial se hace cargo de la investigación, según han explicado desde el Instituto Armado.