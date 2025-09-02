La Guardia Civil detiene a dos jóvenes que asaltaban a viandantes en la Gran Vía de La Manga del Mar Menor

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, uno de 27 años y el otro menor de edad, como presuntos autores de sendos delitos de robo con violencia e intimidación a dos mujeres de edad avanzada que paseaban por la Gran Vía de La Manga del Mar Menor, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Kurmache', arrancó el pasado julio, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que se habían producido dos asaltos de forma prácticamente consecutiva, distando escasos minutos entre uno y otro.

En el primero de los robos, el asaltante abordó a una octogenaria que paseaba con su hija y, de forma violenta, le tiró de la cadena de oro que llevaba al cuello haciendo que ambas cayeran al suelo y resultaran heridas.

El joven huyó a la carrera para, minutos más tarde, en las proximidades de un conocido parque de la zona, abordar con idéntico 'modus operandi' a otra mujer que paseaba junto a sus nietas y a su hija embarazada. Igual que en el caso anterior, la violencia empleada hizo que las dos mujeres cayeran al suelo y resultaran heridas.

En su huida, el individuo se enfrentó a un familiar de las mujeres que se encontraba unos metros más adelante, un hombre que también resultó agredido. Durante el enfrentamiento, el asaltante perdió una gorra, unas zapatillas de playa, un juego de llaves y otros objetos. Después, subió a bordo de un vehículo que lo esperaba en la zona y huyó de la escena.

La Guardia Civil recopiló testimonios, indicios e imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos que resultaron cruciales para averiguar detalles relevantes del coche empleado en la huida.

Las labores de investigación, centradas en la identificación del titular del turismo, resultaron positivas cuando los agentes comprobaron que un joven, menor de edad e hijo del dueño del coche, coincidía con las características físicas del sospechoso.

El joven, además, se encontraba alojado junto a otro individuo en un hotel de La Manga el día de los robos.

La operación ha finalizado con la detención de los dos sospechosos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.