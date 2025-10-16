Sucesos
Un hombre muere al chocar su vehículo contra un árbol cerca del Aeropuerto de la Región de Murcia
Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida
Un hombre de 70 años ha fallecido esta pasada noche al salir su vehículo de la calzada y chocar contra un árbol en una carretera cercana al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Murcia, según informaron fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de la Región de Murcia recibió una llamada a las 22.02 horas alertando de que el conductor accidentado se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria junto a una de las rotondas de acceso al aeropuerto, en la pedanía murciana de Valladolises.
Hasta el lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
