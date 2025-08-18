Los hosteleros de Cartagena, encantados tras un "muy positivo" puente para sus negocios

El sector hostelero de Cartagena ha cerrado el puente de la Asunción con un balance "muy positivo" que reafirma esta fecha como "uno de los periodos clave de la temporada estival", según informaron fuentes de la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar) en un comunicado.

Para Hostecar, es destacable que más del 80% de los locales hayan registrado niveles "muy altos" de ocupación durante estas jornadas estivales, especialmente del turismo nacional, si bien los hosteleros han resaltado el "notable incremento" de visitantes internacionales los días del puente.

A pesar de la "contundente ola de calor", la mayoría de las reservas se mantuvieron activas, según Hostecar, que ha remarcado que los establecimientos del sector "fueron un refugio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día".

Desde la patronal han subrayado que, "aunque la temporada aún no ha finalizado, la evolución del verano ya está mostrando una tendencia muy positiva", y han recalcado que los resultados de este año "mejoran a los del año pasado, consolidando una vez más a la hostelería como motor de dinamización turística en nuestra región".