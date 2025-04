Jumilla (Murcia) registra tres terremotos, uno de ellos de magnitud 3,1

El municipio de Jumilla (Murcia) ha registrado tres terremotos este lunes por la mañana, el más intenso de ellos de magnitud 3,1 grados, aunque el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' no ha recibido ninguna llamada alertando de los temblores.

En concreto, los tres terremotos se han registrado sobre las 10.00 horas de este lunes, con apenas unos minutos de diferencia, y han tenido una magnitud de 1,9 grados, 2 grados y 3,1 grados.

Los epicentros se han situado al sur y al sureste del municipio de la comarca del Altiplano.

No obstante, el Teléfono Único de Coordinación de Emergencias '1-1-2' no ha recibido ninguna llamada alertando de los terremotos ni solicitando medios de emergencia, por lo que los temblores, en principio, no han causado daños.