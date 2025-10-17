López Miras defiende que el Plan Industrial "convertirá Escombreras en un valle verde y uno de los polos más importantes de Europa"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que el Plan Industrial que ultima su Ejecutivo "va a convertir Escombreras en un 'valle verde y en uno de los polos energéticos más importantes de Europa", gracias a su orientación hacia la sostenibilidad y la reducción de emisiones.

"Queremos ser un valle energético de referencia en el mundo en cuanto a energías sostenibles y en cuanto a la descarbonización de nuestra industria", ha dicho el máximo responsable autonómico, que ha puesto en valor que, dentro de esta senda por la que está apostando la Región de Murcia, Repsol anunció recientemente "300 millones de euros de inversión en su electrolizador para hidrógeno verde, que va a generar en torno a 900 empleos".

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que gracias a ese plan industrial que verá la luz "a final de año o principios de 2026", Escombreras atraerá proyectos de generación renovable, biocombustibles, hidrógeno y amoniaco verdes a gran escala, que marcarán el rumbo de la industria limpia del futuro.

Además, este impulso estará vinculado a proyectos de colaboración público-privada, ensayos y cátedras universitarias, de cara a reforzar la conexión entre industria, conocimiento e innovación.

El Gobierno regional ha conseguido que la futura planificación eléctrica duplique la capacidad actual e incluya una nueva subestación en Cartagena. Esto permitirá la implantación de estos proyectos 'verdes', que tendrán unas inversiones asociadas de unos 3.000 millones de euros.

La atracción de dichos proyectos situará al Valle de Escombreras como un referente europeo en la transición energética, y, asimismo, traerá consigo la generación de empleo cualificado, atraerá inversión y permitirá liderar la descarbonización de los procesos industriales más complejos.

De hecho, una actuación central dentro de esa conversión de Escombreras en un 'valle verde' será aplicar un proceso de descarbonización integral de aquellos sectores industriales donde resulta más complicado reducir las emisiones, como la industria petroquímica, la siderúrgica o el transporte pesado y marítimo, que son esenciales para el crecimiento económico y la creación de empleo.

"Somos una región industrial, con Cartagena como capital de esta actividad", ha afirmado López Miras, quien ha recordado que el nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia hasta 2035 se plantea como prioridades "crear 60.000 nuevos puestos de trabajo industriales y superar la cifra de más de 100.000 empleados en total en el sector".

López Miras también se ha referido al papel pionero de la Región en la industria de la defensa gracias al proyecto Caetra, impulsado en colaboración con el tejido empresarial.

"Si hay un territorio vinculado a las Fuerzas Armadas y a la industria de la defensa, es Cartagena", ha dicho, a la vez que ha recordado que el proyecto, puesto en marcha en 2022, "ya cuenta con más de cien empresas asociadas" y permite que estas "obtengan certificaciones para poder trabajar con la OTAN".

El jefe del Ejecutivo regional ha comentado que "tenemos que aprovecharlo porque hay un cambio de paradigma: la Unión Europea ya entiende que hay que invertir en defensa, que necesitamos autonomía estratégica y tecnológica y que tenemos que garantizar nuestra seguridad".

En este sentido, ha recordado que la UE quintuplicará su presupuesto de defensa y que "nuestra industria en la Región de Murcia, y específicamente en Cartagena, tiene que ser receptora de parte de ese presupuesto".

Otro de los temas abordados por el presidente ha sido el crecimiento económico que lidera la Región en España y que "está plenamente consolidado", ya que "en los últimos diez años la Región de Murcia está entre las tres comunidades autónomas que más ha crecido de España".

López Miras ha atribuido este liderazgo a que "tenemos un sector empresarial muy dinámico, fuerte, que se internacionaliza y es muy emprendedor".

En este sentido, ha puesto en valor el papel del Gobierno regional, "que intenta no poner trabas" y que ha sido "pionero en leyes de simplificación, en moderación fiscal, en rebajas de impuestos y en tomar decisiones junto a nuestro tejido empresarial".

Durante su intervención, López Miras también ha referencia a la propuesta de nueva Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea, que calificó como "difícilmente entendible", por el peso que resta a las regiones.

Hasta ahora, en la PAC y los fondos de cohesión "eran muy importantes las regiones para decidir los proyectos y dónde se destinaba el presupuesto, pero ahora relegan a las regiones y dan toda la capacidad de decisión a los Estados. No es admisible", ha criticado.

"Lo que espero es que el Gobierno de España ejerza su derecho de veto" ante dicha propuesta, "y si no, confío en que no salgan adelante en el Parlamento Europeo", subraya.

López Miras ha hecho estas declaraciones en Cartagena, durante su participación en el 'Foro Conversa', organizado por la Cadena Ser, donde empresas e instituciones han avalado al puerto de Cartagena como motor económico de la Región.

La alcaldesa Noelia Arroyo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, y el presidente López Miras han coincidido en destacar la relevancia del puerto como motor de progreso, empleo y sostenibilidad.

En resumen, la alcaldesa ha defendido "un puerto más grande, mejor conectado y sostenible". El dirigente portuario ha destacado el liderazgo del puerto a nivel mundial y su compromiso con el crecimiento logístico y la conservación del entorno.

Arroyo ha valorado que el puerto "es motor económico de Cartagena, de la comarca, de la Región y de España". Y ha subrayado la necesidad de "seguir creciendo en capacidad, mejorar la conectividad y reforzar la competitividad".

En este sentido, ha defendido proyectos estratégicos, como "la ampliación de la terminal polivalente de Escombreras y el desarrollo de El Gorguel"; así como la importancia de infraestructuras que conecten el puerto con la ZAL y el Corredor Mediterráneo. "La competitividad también se logra con orden, equilibrio y compromiso medioambiental", ha concluido la acaldesa.

Pedro Pablo Hernández ha reafirmado la vocación del puerto de "seguir siendo útil para el tejido productivo de la Región y convertirse en una infraestructura que dé soluciones logísticas a las necesidades de las empresas".

El presidente portuaria ha comentado que "el muelle de Cartagena ha sido admitido en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo el único puerto del mundo dentro de esta organización".