Lorca detecta viviendas con las ventanas y puertas tapiadas y donde hay empadronada gente

La Unidad de Control del Empadronamiento (UCE) del Ayuntamiento de Lorca, un órgano que actúa de manera transversal y en la que concurren Urbanismo, Policía Local, Secretaria General y Estadística, se ha reunido este martes para iniciar investigaciones tras detectar las primeras anomalías en el Padrón de Habitantes del municipio.

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, ha presidido la reunión y ha recordado que esta Unidad de Control del Empadronamiento "surge de una necesidad imperiosa tras descubrirse determinadas situaciones en el Padrón que no están de acuerdo con la realidad actual", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se han detectado, aportaba, "viviendas con puertas y ventanas tapiadas, que no son habitables, ni están habitadas, y en las que, sin embargo, aparecen personas con nombres y apellidos adscritas a esas propiedades en el Padrón Municipal de Habitantes".

Pero también otras "en las que residen un importante número de personas que no corresponden a unidades familiares. Es decir, no tienen vinculación familiar alguna. Estamos hablando de hasta diez individuos que residen en una misma vivienda y que no comparten lazos familiares".

El alcalde ha asegurado que entre los asuntos que se están abordando por parte de la Unidad de Control del Empadronamiento no solo hay viviendas tapiadas que aparecen como lugar de residencia en el Padrón, sino que también hay adscritos ciudadanos en "almacenes que han sido adecuados sin la necesaria licencia de obras y licencia de primera o segunda ocupación".

Ha hecho énfasis en una propiedad concreta en la que se han detectado varias construcciones (casas, almacenes y naves) "a las que se han sumado incluso módulos prefabricados para ampliar el espacio destinado a vivienda para personas. En esta propiedad, en concreto, se ha dado ya orden para que se lleven a cabo las primeras inspecciones, ya que se ha detectado el empadronamiento de hasta 49 personas".

El alcalde no ha aportado más detalles por encontrarse "en el transcurso de la oportuna investigación" por parte de la Unidad de Control del Empadronamiento.

Gil Jódar ha insistido en que estas situaciones "no tienen un patrón definido. Nos las estamos encontrando en el casco antiguo, pero también en barrios y en pedanías". Y ha reiterado que lo que se pretende es "detectar esas situaciones anómalas".

"Estamos hablando de negocio con personas, de efecto llamada porque en Lorca 'se puede'. Y todo ello, nos ha llevado a convertirnos en una 'Ciudad dormitorio'", según Gil Jódar. "Aunque nos consta que la puesta en marcha de la Uce está ejerciendo ya de efecto disuasorio", ha señalado.

Los "posibles engaños" en el Padrón Municipal constituyen un compromiso personal con Lorca, ha asegurado el alcalde, que ha agregado en que él ya anunció "que perseguiríamos este tipo de actitudes. Y que lo íbamos a hacer 'puerta a puerta' en las viviendas que se sospechara que existía fraude"