Miras y Ribera: "No vamos a abrir la puerta a la desprotección del Mar Menor"

El Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo central tienen un objetivo claro: proteger y blindar el ecosistema por excelencia del territorio murciano, el Mar Menor. Así se ha puesto de manifiesto de nuevo en el Palacio de San Esteban de Murcia, sede del Gobierno regional, en la reunión que han mantenido este jueves el presidente Fernando LópezMiras junto a la vicepresidenta y minitra para la Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera, apenas tres meses después de que se impulsara por parte de ambas administraciones la creación de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, en la que se integran las administraciones del Estado, la Región y los municipios de la cuenca vertiente.

Lo que ha quedado claro tras el encuentro, en el que han vuelto a mostrar buena sintonía entre ambos dirigentes, es que "no se va a abrir la puerta a la desprotección del Mar Menor", aseguraba el presidente murciano cuyas palabras ha secundado la ministra. “Vamos de la mano y con paso firme en la recuperación de la laguna salada”.

Así se han expresado tras ser inquiridos sobre la posibilidad de reformar la Ley de Protección Integral de la laguna salada, según los parámetros establecidos por Vox, y cuya reforma fue frenada este miércoles en el parlamento murciano con el apoyo del PP. "En la Asamblea, todos los grupos políticos coincidieron en que la ley se puede mejorar, y no parece anómalo que tras 4 años de vigencia de la ley, que se elaboró de forma técnica y con urgencia, se pueda valorar su evolución y mejora contando con universidades, científicos, alcaldes, agricultores y ecologistas. Pero hay un límite, y no se va a dar ni un paso atrás", incidió López Miras.

Por su parte, Ribera aseguró que la actual ley es "el suelo sobre el que seguir construyendo", y calificó de "sumamente peligroso" que partidos "negacionistas" con evidencias científicas como el cambio climático puedan interferir en este tipo de cuestiones.

200 millones más

Por otra parte, la ministra ha adelantado en San Pedro del Pinatar la ampliación en un 40 por ciento del presupuesto destinado a la recuperación del Mar Menor, que pasa de los 484,4 millones previstos en el Marco de Actuaciones Prioritarias de 2022 a 675 millones.

Ribera ha apelado a las administraciones, instituciones científicas y sectores productivos a mantener el actual grado de implicación y colaboración en torno a la recuperación del Mar Menor porque "nos jugamos nuestra credibilidad como sociedad".

Según la vicepresidenta, existe un "compromiso real de recuperar un ecosistema precioso que sintetiza a pequeña escala lo que ocurre en el Mediterráneo", por su alta densidad de población y la especial afectación del cambio climático, entre otras circunstancias, por lo que "tenemos un suelo, no un techo: y no se puede dar marcha atrás. No se puede levantar el pie del acelerador".

Avanzan los trabajos

López Miras también ha puesto en valor que “estamos avanzando en los trabajos mejor, más rápido y de manera más eficiente”. El trabajo conjunto también se refleja en que ambas administraciones, central y regional, “estamos trabajando en la adquisición y ampliación de la red de humedales en el entorno del Mar Menor, para crear un cinturón verde”, subrayó López Miras.

A la vez, los Gobiernos autonómicos y central han impulsado sendos gemelos digitales que se van a complementar “para anticiparnos a cualquier situación. El Mar Menor es seguramente el ecosistema más monitorizado del mundo y, ahora, con la aplicación de la Inteligencia Artificial, vamos a poder adelantarnos a una eventual alternación de sus parámetros fundamentales”.

“Tenemos la absoluta convicción de seguir incorporando nuevas medidas que nos permitan llegar cuanto antes a una situación de normalidad en el Mar Menor”, afirmó el presidente, quien agregó que esa política “se basará en el diálogo”.

Asimismo, el presidente se refirió a la colaboración entre ambas administraciones para la restauración de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en el entorno del Mar Menor. De esta forma, explicó que este año concluirán las actuaciones en marcha en la restauración de El Lirio, con una inversión conjunta de ambas administraciones de 5,6 millones. Además, se está tramitando de manera conjunta una inversión de 40 millones procedentes de los Fondos Next Generation, en diversos emplazamientos mineros.