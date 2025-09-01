Acceso

Región de Murcia

Sucesos

Muere una mujer de unos 70 años en la playa de Entremares, en Cartagena

La tuvieron que rescatar del agua al final del espigón de La Gola

Lugar donde se ha producido el rescate REMITIDA / HANDOUT por 1-1-2 RM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/09/2025
Sucesos.- Fallece una mujer de unos 70 años tras ser rescatada de la playa de Entremares, en Cartagena1-1-2 RMEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

Una mujer de unos 70 años ha fallecido este lunes tras ser rescatada del agua al final del espigón de La Gola, en la playa de Entremares, en Cartagena (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 09:41 horas, varias llamadas han alertado al 112 de que una persona había sido rescatada en estado inconsciente del mar Mediterráneo.

Según indicaba una de las llamadas, las mismas personas que habían procedido a rescatarla ya habían comenzado a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A su llegada, los servicios de emergencias han comprobado que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los múltiples esfuerzos por parte del personal sanitario, la mujer ha fallecido.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas