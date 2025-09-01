Muere una mujer de unos 70 años en la playa de Entremares, en Cartagena

Una mujer de unos 70 años ha fallecido este lunes tras ser rescatada del agua al final del espigón de La Gola, en la playa de Entremares, en Cartagena (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 09:41 horas, varias llamadas han alertado al 112 de que una persona había sido rescatada en estado inconsciente del mar Mediterráneo.

Según indicaba una de las llamadas, las mismas personas que habían procedido a rescatarla ya habían comenzado a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A su llegada, los servicios de emergencias han comprobado que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los múltiples esfuerzos por parte del personal sanitario, la mujer ha fallecido.