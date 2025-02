Murcia autoriza las terrazas en azoteas y adelanta el horario de apertura y cierre

Los hosteleros de Murcia podrán instalar terrazas en azoteas de hotelesy otros edificios públicos, unas instalaciones que hasta ahora no estaban autorizadas en la ciudad, como tampoco lo estaban los nebulizadores, de los que se podrá disfrutar este próximo verano, al tiempo que se adelantará la hora de apertura y de cierre de estos espacios.

Esas son algunas de las principales novedades que incluye la nueva ordenanza sobre terrazas que ha presentado este lunes la concejala de Vía Pública, Sofía López-Briones, y que se aprobará inicialmente en el pleno de este mes de febrero, por lo que la norma entrará en vigor de manera definitiva el próximo mes de mayo.

La nueva ordenanza, ha explicado la concejala en rueda de prensa, es fruto del trabajo conjunto durante los dos últimos años con la federación de hostelería y turismo HoyTu y entre sus principales novedades está la posibilidad de abrir terrazas en azoteas, las denominadas "rooftop", siguiendo la línea de las principales ciudades españolas y europeas.

Para ello, será imprescindible que el edificio cuente con unos usos urbanísticos compatibles con esa actividad, así como con garantías de seguridad y accesibilidad.

Para el presidente de HoyTu, esta medida supone un gran avance y actualmente hay sobre la mesa cinco proyectos para este tipo de cafeterías, el más avanzado, el que llevará a cabo el hotel Rincón de Pepe, que prevé abrir esa terraza a principios de 2027.

Están también proyectando la apertura de estos espacios otros dos hoteles, Arco de San Juan y Sercotel Amistad, además de otros dos empresarios privados en edificios que no son hoteles, según ha señalado.

La nueva normativa prevé también un cambio en los horarios en los que estará permito instalar terrazas, que podrán abrir a partir de las 7:30 horas de lunes a viernes y a partir de las 8 los fines de semana, y deberán cerrar a las 0:30 horas de domingo a jueves y a la 1 de la madrugada los viernes y sábados.

Actualmente había dos horarios diferenciados en función de la temporada, con apertura en torno a las 9 de la mañana y cierre a la 1:30, y el nuevo horario, ha defendido la concejala, permite a los hosteleros adaptarse a las demandas y costumbres de la ciudadanía.

La ordenanza prohibirá que los salones de juegos puedan tener terraza, como ya ocurría con discotecas y salas de fiestas, para garantizar así que no acceden menores de edad a ninguno de esos establecimientos.

Regulará también la instalación de nebulizadores de agua en las terrazas y obligará a que todos los elementos de iluminación no sobrepasen el vuelo de la propia terraza, apostando por focos exentos y sin cableado.

No se concederán nuevas licencias para instalar terrazas en calles con una anchura inferior a 3,5 metros (medio metros más que en la normativa actual), y las sillas y mesas deberán dejar libre un paso de al menos 1,8 metros (0,3 metros más que ahora), con el objetivo de garantizar la seguridad y accesibilidad.

No obstante, López Briones ha señalado que las terrazas que ya están instaladas en calles más estrechas no van a ser retiradas, sino que se buscarán soluciones para adaptarlas y no perjudicar así a negocios ya consolidados.

Por otra parte, la ordenanza obligará a la retirada progresiva de todos los toldos y parasoles que sean elementos estáticos que no se retiren a diario.

Estos elementos deberán ser sustituidos por sombrillas, que deberán ser todas iguales dentro de una misma terraza y la recomendación es que tengan medidas de 2 por 2 o 3 por 3 metros y con colores en la gama del blanco y el beige.

Las terrazas que se ubican en la almendra central de la ciudad, en el área de protección del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico (PECHA) tendrán un plazo máximo de un año para retirar esos toldos y el Ayuntamiento está estudiando ofrecer incentivos fiscales y exención de la tasa de vuelo a los propietarios que soliciten el cambio en los primeros seis meses tras la entrada en vigor de la ordenanza.

En cuanto a los negocios fuera de esa área, podrán retirar los toldos de manera progresiva, y no podrán mantenerlos en caso de traspasos y cambios de titularidad.

Para el presidente de HoyTu, la nueva ordenanza brindará una oportunidad par transformar la ciudad y su sector hostelero y ha confiado en que será en el plano de un año cuando se verá "florecer" el resultado de estos cambios, mejorando la actividad comercial.