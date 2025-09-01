En Murcia no bajan las temperaturas por ser septiembre ni el riesgo de incendio forestal que sigue siendo extremo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 1 de septiembre, cielos con intervalos nubosos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas en ascenso en la parte suroriental de la Región, en descenso o sin cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior, localmente notable en las sierras. Vientos de flojos a moderados del noroeste, girando a moderados del suroeste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes es extremo o muy alto en la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en el Altiplano, la Cuenca de Mula, el litoral este, el Noroeste y la Vega Alta-Ricote-Murcia, y muy alto en el Guadalentín y el litoral oeste.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.