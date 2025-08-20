El nivel de riesgo de incendio forestal para este miércoles es extremo o muy alto en la mayor parte de la Región

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este miércoles es extremo o muy alto en la mayor parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en el Guadalentín; muy alto en el Altiplano, los litorales este y oeste, el Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia, y alto en la Cuenca de Mula.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.