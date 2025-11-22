El obispo Lorca Planes preside este domingo la misa de apertura del Año Jubilar en la parroquia de Monteagudo

"Él nos amó primero", es el lema del Año Jubilar que este domingo comienza en la Parroquia Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo (Murcia). Un tiempo jubilar concedido por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, para festejar el centenario de la consagración de la Diócesis de Cartagena al Sagrado Corazón de Jesús, y de la bendición y entronización del primer monumento diocesano sobre el cerro de Monteagudo por el entonces obispo de Cartagena, Vicente Alonso Salgado.

Los requisitos para lucrar las indulgencias plenarias concedidas por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede son peregrinar a la Parroquia Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo, comunión eucarística, confesión sacramental, rezar el Credo y orar por las intenciones del Papa.

"Este jubileo no es traer a la memoria el recuerdo de un hecho pasado y que podría tener un valor cultural e histórico, sino que lo que queremos sobre todo es hacer nueva y hacer vida esa consagración que ellos hicieron y que nosotros también ahora queremos hacer al corazón de Cristo", señala el párroco de Monteagudo, Carlos Casero.

Este jubileo tendrá su apertura este domingo, en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, en la celebración presidida por Lorca Planes, a las 12.00 horas. También se podrán lucrar las indulgencias plenarias los días: Jueves Santo, 2 de abril de 2026, como día en el que Cristo instituyó su Sacramento de Amor; el 12 de junio, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús; el 9 de agosto, en la fiesta patronal de san Cayetano; el 31 de octubre, día en el que se conmemora el centenario de la consagración de la Diócesis de Cartagena al Sagrado Corazón de Jesús; y en la clausura del Año Jubilar, el 22 de noviembre, en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

Además de estos días, también podrán ganar el jubileo los fieles que, individualmente o en grupo, peregrinen a la Parroquia Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo y participen de los actos jubilares. Los primeros viernes de cada mes se realizará exposición del Santísimo Sacramento desde las 9.00 a las 19.00 horas, cuando dará comienzo la celebración de la Eucaristía; además, a las 18.00 horas se realizará una reflexión en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, los últimos sábados de cada mes, de 10.00 a 13.00 horas, se realizará un retiro para "entrar en la propia intimidad".

"Todos necesitamos, como lo más esencial de nuestra vida, descubrir este Amor que está con los brazos abiertos, con el corazón abierto; esperándonos para acogernos; para reparar nuestra vida; para sanar nuestra memoria con el signo del amor; y para descubrir en sus heridas, las heridas del corazón de Cristo, nuestras heridas sanadas, resucitadas", han señalado desde el obispado.