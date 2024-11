El parlamento murciano exige por unanimidad que se cumplan las actuaciones para evitar inundaciones

La Asamblea Regional exige por unanimidad que tanto el Gobierno de España como el Gobierno autonómico y los ayuntamientos cumplan las 58 medidas aprobadas hace cuatro años en el parlamento autonómico tras la DANA de 2019 para prevenir inundaciones en la Región. La iniciativa, propuesta por Podemos, recuerda que desde la DANA del año 2019 en la Región "no se ha hecho nada en materia de prevención de inundaciones".

El diputado del PP Víctor Martínez ha señalado que urge la ejecución de acciones que contribuyan a mitigar los efectos de otro temporal. "Es importante trasladar a la sociedad que nuestra voluntad está en ayudar todo lo que podamos. A veces una Administración no puede llegar hasta donde quiera llegar", ha dicho señalando que es importante mejorar la coordinación entre administraciones.

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha recordado que hace cuatro años en la Asamblea se aprobaron por unanimidad 58 medidas en un debate monográfico para tratar este asunto.

Las actuaciones, que incluían trabajos en las ramblas del Guadalentín, la génesis de un Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación, la recuperación de la red de drenaje del antiguo Iryda en el Campo de Cartagena, la reforestación de sierras en las que nacen torrentes y ramblas o la disciplina urbanística en zonas inundables, correspondían tanto al Ejecutivo central como al regional. Sin embargo, según ha criticado la parlamentaria, dichos gobiernos "suspenden en su gestión al no haber abordado dichos trabajos".

Marín ha recordado que la DANA de Valencia "podría haber sido en la Región. Podría habernos tocado a nosotros. Es el momento de actuar", ha dicho.

En ese sentido, la socialista Carmina Fernández considera que hay dos actuaciones "prioritarias, la ordenación del territorio para prevenir las inundaciones y el Gobierno regional tiene paralizados los planes de ordenación urbana de muchos municipios". Además, considera que "en muchos casos, eso que exigen al Gobierno de España es responsabilidad del Gobierno regional". La parlamentaria ha advertido que "durante años el PP ha permitido que se construya mal".

Para el diputado de VOX, Alberto Garre, el Gobierno "no ha hecho nada porque el Gobierno regional no tiene capacidad económica para abordar tanto asunto".

El Pleno también ha solicitado al Gobierno nacional, a instancias del PP, que se incorpore en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida para ejecutar el colector interceptor perimetral de pluviales Oeste de Murcia.

Jesús Cano, del PP, ha explicado que el Ministerio de Transición Ecológica, pese a que el proyecto está redactado y aprobado técnica y ambientalmente desde 2018 por la Confederación Hidrográfica del Segura, "sigue justificando su paralización en la realización de estudios de coste-beneficio y en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas sobre el mismo, que, entre otras cosas, propone complementar la infraestructura con presas de laminación", por lo que ha urgido a acometer la infraestructura.

Los socialistas aunque han dado el voto favorable han explicado, según Alfonso Martínez, que es "urgente hacer el Plan de Ordenación Territorial para evitar que en la Región se siga construyendo en zonas inundables".

El diputado de VOX Pascual Salvador también se ha mostrado favorable a la iniciativa, pero pide que "cuando se construyan las presas de laminación luego no llegue el Gobierno de España y la destruya y que con ese dinero se pueda invertir en obras hidráulicas en la Región, que son muy necesarias".

No obstante, Víctor Egío, de Podemos, considera que se debería dejar claro en la iniciativa transaccionada que "no se puede construir en zonas inundables".

Educación

El Pleno también ha aprobado una moción del PP, que ha contado con los votos a favor de VOX al incluirse la enmienda parcial de este grupo, para pedir al Gobierno nacional más fondos para reforzar las competencias en Lengua y Matemáticas. PSOE se ha abstenido, mientras que los diputados de Podemos han votado en contra.

Durante la exposición, el diputado del PP Carlos Albaladejo ha recordado que el último informe PISA que mide el nivel de competencias de los alumnos de Primaria y Secundaria "arrojó los peores datos de la historia de España en Lengua y Matemáticas". Esto fue lo que hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara 500 millones de euros "para un necesario y urgente Plan de Refuerzo de Lengua y Matemáticas, en lo que no dejó de ser un acto electoral de las elecciones gallegas".

Ha recordado que según el BOE del 5 de septiembre, de los 500 millones comprometidos, "solo se contemplan 95 millones, de los que solo 5 corresponderían a la Región de Murcia, y para ejecutar hasta final el curso 25/26. O sea, que el compromiso de Sánchez no lo ha cumplido ni en una quinta parte, y, además, ya avisa que hasta dentro de tres años, nada de nada".

La diputada de VOX María José Ruiz ha criticado tanto los "malos datos" de las pruebas de diagnóstico, como "la mala planificación para el curso 2024 y 2025". La parlamentaria se ha sorprendido por la iniciativa del PP que está dentro "de la estrategia del Plan Educativo de Sánchez a la que ustedes cada vez están más adscritos", ha dicho refiriéndose al PP e insistiendo en la necesidad de refuerzo en Lengua y Matemática, "pero no solo cuando Sánchez decida consignar el presupuesto para dicho plan ni solo para unos alumnos".

La socialista María Dolores Martínez ha explicado su abstención porque "no han sido valientes y no han pedido fondos propios de la Comunidad. Utilizan los fondos estatales como propios y no son valientes en decir que no quieren invertir en Educación", ha apuntado.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Víctor Egío considera que toda la iniciativa "se basa en un bulo. El Gobierno regional ha recibido 5 millones de euros para este plan y si la planificación se mantiene, al final de la legislatura recibiremos 20 millones", ha dicho.

Atención a la Sensibilidad Química Múltiple

El Pleno también ha aprobado una moción del PSOE, con los votos a favor de los socialistas, VOX y Grupo Mixto y la abstención del PP, para implementar el Protocolo de Atención a la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y su circuito asistencial en el Servicio Murciano de Salud.

La socialista Marisol Sánchez ha explicado que a través de esta iniciativa se facilitaría el acceso a las personas afectadas de SQM al Servicio Murciano de Salud para que puedan tener una atención sanitaria adecuada en condiciones de equidad e igualdad con el resto de ciudadanos.

"En la Región de Murcia, la Consejería de Salud impulsó la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar en SQM que ha realizado un borrador de Protocolo de Atención a la Sensibilidad Química Múltiple en el Servicio Murciano de Salud, aunque está pendiente de implementar por parte de la Consejería, tal y como sí han hecho otras comunidades", ha expuesto la socialista.

Por parte del resto de grupos parlamentarios, la diputada de VOX María Eugenia Sánchez considera que la iniciativa "incluye las inquietudes de estas personas", aunque cree que se podrían haber incluido otras propuestas "para reflejar actuaciones a nivel estatal y europeo".

Igualmente piensa la diputada de Podemos María Marín quien ha afirmado que es "lo que estas personas necesitan", al igual que ha dicho el diputado del PP Antonio Martínez porque "hay que mejorar la vida de las personas con estas enfermedades que son poco visibles".

El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa de VOX que buscaba establecer criterios para evaluar la comunicación institucional de las administraciones públicas de la Región. La moción ha contado con el voto favorable del PP, VOX, la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos.