El PP pide la comparecencia del delegado del Gobierno en la Asamblea Regional por los cortes de agua

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, el de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales, y los alcaldes de los municipios afectados por los cortes de agua en la Comisión de Agua de la Asamblea Regional.

El portavoz 'popular' en el parlamento autonómico, Joaquín Segado, quiere que Lucas "explique a los ciudadanos que su actuación en este caso está siendo absolutamente inútil porque no está resolviendo ningún problema".

"La responsabilidad es de la MCT, es decir del MITECO que no ha ejecutado en tiempo y forma las obras necesarias para evitar que esto sucediera" ha apuntado, para después afirmar que las actuaciones son "a todas luces insuficientes".

"La maldita, para algunos, desaladora de Escombreras ahora se ve necesaria para que pueda suministrar agua a algunos vecinos", ha concluido, después de que ayer el Gobierno regional autorizase a la MCT para que dispusiera del agua de esta infraestructura para hacer llegar agua a los vecinos de Torre Pacheco afectados, en concreto a los de la pedanía de El Jimenado.