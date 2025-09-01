El precio medio de un piso tipo de 80 metros cuadrados ha subido un 43,4% en la última década en Murcia

El precio de la vivienda de segunda mano de un piso tipo de 80 metros subió en agosto en la Región de Murcia hasta los 137.245 euros, esto es, 41.543 euros más de lo que costaba hace 10 años, lo que supone un aumento del 43,4% en la última década, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, el precio medio de las viviendas ofertadas en el octavo mes del año en la Región se ha situado de media en 1.717 euros por metro cuadrado, un 20,4% que en agosto de 2024.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda de segunda mano de un piso tipo de 80 metros subió en agosto hasta los 219.020 euros, costando 87.000 euros más respecto a los 131.707 euros de 2015, lo que supone un aumento del 66,3% en la última década.

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 0,8% en su variación mensual y un 17,7% en su variación interanual; y situaron el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.738 euros el metro cuadrado.

El ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro en España se estableció en Baleares, que por primera vez superó los 5.000 euros, en concreto se situó en 5.168 euros/m2, a la que siguen Madrid, con 4.943 euros/m2, y País Vasco, con 3.540 euros/m2.

Asimismo, todas las comunidades incrementaron el precio interanual en agosto, destacando Comunitat Valenciana (24,1%), Andalucía (23,1%), Asturias (20,7%), por otra parte, las que tuvieron un crecimiento más bajo fueron Navarra (0,9%), Aragón (2,9%) y Castilla-La Mancha (3%).

"El precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%. Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida ya durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo", ha comentado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.