La Región de Murcia roza los 50 millones de euros en exportación de calzado al mercado internacional

La Región de Murcia es la octava provincia española con mayor volumen de exportación de calzado en el primer semestre del año, con un total de 48,2 millones de euros de ventas al extranjero, lo que supone el 3,15 por ciento del total nacional.

Asimismo, la Región es la cuarta provincia más productora de calzado de España, solo por detrás de Alicante, La Rioja y Albacete, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Entre los países a los que más se exportan las empresas regionales destacan Francia, con unas ventas que alcanzaron los 13,5 millones de euros; seguido de Italia, con 11,22 millones; Alemania, con 4,52 millones; Reino Unido, con 4,38 millones; y Portugal, con 2,51 millones.

Muestra de la importancia de este sector en la Región de Murcia es la presencia de un total de once marcas de nueve empresas regionales en la edición número 100 de la feria 'Micam', celebrada del 7 al 9 de septiembre en Milán.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que "la participación de estas empresas en la mayor feria de calzado internacional pone de relieve la calidad, el diseño y la capacidad de innovación de nuestro sector del calzado".

Con motivo del centenario de esta muestra, la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado la campaña 'Región de Murcia, where creativity is manufactured', que tiene como objetivo apoyar la internacionalización del sector.

"El crecimiento de las exportaciones y la presencia en mercados internacionales son motores fundamentales para la creación de empleo y la generación de riqueza en la Región de Murcia. Por eso, respaldar la internacionalización es un compromiso firme del Gobierno regional", ha indicado la titular de Empresa.

Las firmas de la Región de Murcia que han participado en la feria 'Micam' de Milán son Casteller, D'Felino, Jutelia, Kanna, Mypol, Suite 58, Picón, Pinaz, Refresh, Carmela y XTI. Estas marcas han exhibido al mercado internacional sus nuevas colecciones para la temporada primavera-verano 2026.

En total, 135 compañías españolas participan en la feria 'Micam', de las que más de un centenar lo han hecho agrupadas en el pabellón 'Shoes from Spain'.