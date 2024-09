La Región de Murcia se suma a la rebelión contra la Ley de Amnistía y presenta este lunes el recurso ante el TC

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que el Gobierno autonómico presentará este lunes el recurso de inconstitucional contra la Ley de Amnistía, que ha calificado de "vergonzosa", al considerar que genera "más desigualdad entre españoles" y "vulnera la separación de poderes".

"O ha engañado a los independentistas o está engañando al resto de los españoles como hace normalmente", ha señalado el máximo dirigente de la Región de Murcia, quien ha afeado a Sánchez su apuesta por un modelo de Estado confederal, para lo que habría que "iniciar un nuevo proceso constituyente".

Respecto a condonar parte de la deuda de las comunidades y permitir que las que lo deseen recauden y gestionen más impuestos, López Miras ha indicado que "es una barbaridad" y, además, "es ilegal", porque no se puede llevar a cabo "sin cambiar una ley orgánica", que es la de Financiación de las Comunidades Autónomas.

En declaraciones al programa 'Herrera en COPE', recogidas por Europa Press, López Miras se ha referido al pacto entre PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para denunciar que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y su equipo no han informado con exactitud del acuerdo que han firmado con "los independentistas catalanes".

Al hilo, ha recordado que la Constitución señala que el modelo de Estado de España se basa en el principio de solidaridad, para que los ciudadanos, "estén donde estén, reciban los mismos servicios públicos de calidad". "Si rompemos esto", habrá "españoles de primera, de segunda y hasta de tercera", ha apostillado.

Ha denunciado que la Región de Murcia sufre una "infrafinanciación" desde que en 2009 José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), como presidente del Ejecutivo central, "lo pactó con los independentistas catalanes". Ese acuerdo, ha dicho, "nos está generando una deuda que ya es muy difícil de asumir".

Para López Miras, que el Estado amortice parte de la deuda autonómica "le puede valer a lo mejor a los independentistas catalanes que creen que cuanto mejor les vaya a ellos y peor a España, pues mejor para todos".

"A la Región de Murcia no le vale, sobre todo porque no es la solución. La solución es reformar el sistema de financiación autonómica; es que todos los españoles, todos, reciban lo mismo para sanidad, para educación y para sus coberturas sociales desde el Estado".

Y es que, a su juicio, que el Estado "nos saque una reestructuración de la deuda no es la solución", ya que ésta pasa por que "todos los españoles reciban lo mismo para reducir la lista de espera de sanidad o para contratar docentes", algo que a día de hoy "no pasa".

Veintena de cartas sin respuesta

López Miras ha señalado que está "deseando" que Sánchez se ponga en contacto con él para "hablar de múltiples cuestiones importantes para la Región de Murcia", como el trasvase Tajo-Segura, la sequía, las infraestructuras o el Mar Menor.

Y es que, según ha señalado, en los últimos años le ha escrito en 20 ocasiones para abordar estos asuntos, sin obtener respuesta. "No me ha visto en cinco años; no ha encontrado el hombre un hueco para poder reunirse conmigo", ha criticado.

En relación a la propuesta de reuniones bilaterales anunciada por Sánchez, el presidente del Gobierno regional ha dicho que no está de acuerdo si el tema a tratar es la financiación autonómica, al considerar que este asunto se debe abordar "en una mesa multilateral" con el resto de comunidades.

"Con la Región de Murcia no se negocia como con los independentistas; nosotros formamos parte de un proyecto común, que es España, y queremos igualdad con el resto de españoles. Y esto solo se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la Conferencia de Presidentes, todos juntos", ha precisado.

A continuación, ha sostenido que la reforma del sistema de financiación autonómica debe tratarse en una Conferencia de Presidentes donde estén representadas las 17 comunidades autónomas, y en la que, "entre todas" se llegue a "un acuerdo", siempre con la mira puesta en "la igualdad" de los españoles.

Fondos Next Generation

Preguntado sobre la reclamación del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para una inyección de 18.000 millones de euros para las comunidades autónomas sufragada con los fondos europeos Next Generation que no se hayan ejecutado, López Miras ha dicho que "la realidad" es que la gestión de estos fondos por parte del Gobierno España "es un desastre".

"Somos el país con menor ejecución de los fondos europeos Next Generation; no están llegando a las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas, que es el objetivo, y no están sirviendo para financiar proyectos transformadores, ni para que aumente la productividad", ha comentado.

Al parecer de López Miras, estos fondos solo "le están sirviendo al Gobierno de España para hacer caja". Por ello, ha destacado la necesidad de que el Estado "los transfiera a las comunidades autónomas para pagar los servicios públicos, esos que ahora son deficitarios" por el actual sistema de financiación.

"Ya le digo que si fuésemos independentistas separatistas catalanes seguro que tendríamos mañana la transferencia de los 18.000 millones de euros hecha, pero mucho me temo que no va a atender a esa petición", ha lamentado López Miras.