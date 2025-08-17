Acceso

La Región de Murcia vive este domingo otra jornada infernal de temperaturas extremas

Los termómetros alcanzarán los 44 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 17 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el interior.

Las temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, soplando moderados del sur en las horas centrales del día.

La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos por altas temperaturas de nivel naranja y de nivel rojo en la Vega del Segura, entre las 13.00 y las 21.00 horas, por temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados.

En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 40 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 42 de máxima en Lorca; 21 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 44 de máxima en la ciudad de Murcia.

