Rescatan en buen estado a una niña de un año encerrada en un turismo en Archena (Región de Murcia)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han rescatado esta mañana a una niña, de aproximadamente un año, que había quedado encerrada en el interior de un turismo, en el parking de un restaurante junto a la salida de la MU-32 (antigua A-30), dirección Archena.

A las 10.40 horas, los padres alertaban al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, informando de que no podían abrir las puertas del vehículo, al haberse quedado las llaves en el interior y ellos no poder acceder al mismo.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico habían iniciado gestiones para conseguir unas llaves de repuesto del vehículo. Finalmente, los bomberos del CEIS lograron abrir el coche y rescatar a la menor sin necesidad de utilizar las llaves, encontrándose en buen estado.