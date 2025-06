Ruth Lorenzo: “Tocar en directo con Jeff Beck fue el colofón”

Ruth Lorenzo (Las Torres de Cotillas, 1982) es ahora simplemente Ruth. Esta murciana se marchó con 9 añitos a Utah (Estados Unidos), ha vivido en Londres, triunfó en un reality show de televisión como ‘Factor X’ y sabe perfectamente lo que es ser un producto pop del mercado, con el que no siempre se ha sentido cómoda. Por eso, ahora ha decidido tomar las riendas de su carrera, ha juntado a una banda de músicos de la tierra y ha parido un disco que, dicen los expertos, respira garra, energía, electricidad y mucho rock. De la vieja escuela, como los grandes, como Led Zeppelin, como Black Sabath, o The Rolling Stones. Ha decidido autogestionarse y ser dueña y señora de su marca como artista. Díscola en el mercado de la música en tiempos del algoritmo de Spotify, apuesta ahora por un género que los críticos llevan matando durante décadas, pero que nunca muere. Su último trabajo se llama ‘Black Sheep’, oveja negra, quizá un nombre premonitorio de lo que le contamos en esta entrevista en exclusiva para LA RAZÓN, que es de obligada actualidad músico-cultural. Además, ahora es embajadora de su ciudad, con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de Murcia.

Ruth, ¿en qué punto se encuentra su trayectoria profesional? ¿Tiene la sensación, a sus 42 años, de estar haciendo lo que le da la gana?

Creo que el paso del tiempo te ayuda a aprender de los errores y del pasado y te ayuda un poco a saber que esos errores te llevan al lugar donde quieres estar realmente. Entonces, me siento muy feliz y muy satisfecha, y sí, podemos decir que estoy haciendo lo que me da la gana.

Háblenos de ‘Black Sheep’. A falta de escucharlo, dicen los críticos que su carrera ha dado un giro hacia el rock. Pero lo cierto, es que nunca ha dejado de sentir pasión por este estilo, ¿no?

Sí, los críticos piensan que he dado un giro, pero realmente ese género de música ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Sí, bueno, es cierto que he estado un tiempo haciendo música más pop, intentando encajar en la industria, intentando ser una más y, al final, te das cuenta de que lo que te hace peculiar, lo que te hace diferente es eso, lo que te hace destacar, por así decir. Mi primera banda fue una banda de rock y ahora vuelvo a mis orígenes.

¿Cómo se tomó la noticia cuando le pidieron que hiciera de embajadora de su ciudad por el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia? ¿Qué prepararon usted y sus músicos para el show delante de la Catedral? ¿Impuso tocar en un sitio tan bonito como ese?

Bueno, realmente estoy emocionada, porque mi ciudad para mí es… Yo nací en el barrio de Vistalegre, soy murciana, murciana. Luego me fui, crecí en Estados Unidos, me fui a Utah. Y ese cambio me hizo sentir muchísima nostalgia. Y creo que te hace todavía amar más a tu tierra. Entonces, aunque sienta que le pertenezco al mundo, el lugar donde quiero que me entierren y que es mi templo es mi Murcia. Pienso que tenemos la Región más hermosa que hay en España y, para mí, ser embajadora de mi ciudad es increíble. Tocar en la plaza de la Catedral es un sueño. Es el primer concierto que hacemos fuera del ciclo de shows que hemos hecho con el disco. Hace justo un año nos fuimos a ‘Real World’ a grabar. Hace justo dos años estábamos componiendo este disco y justo que se cierre el ciclo en el escenario en la plaza de la Catedral, pues me parece un sueño.

¿Cómo ha sido la experiencia de grabar con músicos de la talla de Peter Gabriel (Genesis) o el mismísimo Jeff Beck, todo un dios de la guitarra? Cuéntenos alguna anécdota que nos acerque a los mitos.

Hemos tenido el placer de grabar en el estudio de Peter Gabriel, que ese estudio respira amor por la música y el arte en cada uno de sus rincones. Fuimos toda la banda, estuvimos en la residencia que tienen… Y, claro, entrar en un ambiente así, después de un año componiendo, arreglando las canciones y elaborando el disco musicalmente, pues fue muy bonita. Si ya sentíamos que éramos una familia, eso te hace ya crear un vínculo increíble. Hemos grabado en directo, hemos grabado en cinta analógica que, bueno, ya no es la manera tradicional. Ahora mismo, los procesos de grabación son más aislados, no colaboras con los músicos… Cada uno viene, graba lo suyo y, al final, esta banda es, pues eso, una banda de rock y queríamos hacerlo todo como siempre se ha hecho. Y trabajar con Jeff Beck ha sido una de las cosas más hermosas que he hecho en mi carrera, pude aprender muchísimo de él. Evidentemente, la parte técnica y la parte más artesanal, fue increíble aprender de los procesos de grabación de alguien como él pero, sobre todo, de su lado humano. De lo punki que realmente siempre ha sido, y va en contra de lo que siempre tenía que hacer, o de cómo debía hacer las cosas. Y él me enseñó mucho, pude compartir horas de estudio con él. Me hizo el regalo de colaborar en una de mis canciones, yo he podido cantar en una de las suyas y de tocar con él en directo, que creo que fue el colofón.

El otro día escuchaba en un podcast en el que usted participaba, en el que uno de sus colaboradores definía el negocio de Spotify como “una estafa piramidal”. ¿Es importante tomar las riendas del negocio y de la autoría de sus canciones, como usted hace?

Si te soy sincera, creo que todo el sistema de la sociedad está basado en una gran estafa piramidal. Y siento que debemos abrir los ojos, de intentar conocer el juego, para que ese juego no pueda con nosotros, ¿no? El tema de Spotify le ha pasado un poco como le ha pasado a Internet. Se creó para liberar el pensamiento, en este caso para liberar la música, para que artistas emergentes tuviesen acceso a un gran público, pero al final las ‘majors’ terminan por ser las accionistas de estas empresas y no hay tanta libertad como se nos hace creer. Pero no lo veo como una cosa negativa ni algo con lo que haya que estar fustigándose… Simplemente es conocer el juego y aprender a ‘surfear’ ese tipo de mareas complicadas y utilizar cualquier tipo de adversidad a tu favor.

Confiésenos sus tres lugares ‘fetiche’ de la Región de Murcia y por qué le gusta frecuentarlos.

Pues si te soy sincera, cada vez me gusta menos contarlo. Siento que Murcia se está poniendo demasiado de moda y que… ¡nos invaden! (risas). Quiero que sea mía y de los murcianos. No, pero la verdad es que es una tierra que se debe conocer, es la gran desconocida, la gran subestimada. Por eso, siento que es la ‘oveja negra’ de España, fuera poco saben lo que hay aquí. Y los que estamos aquí, como nos criamos con tanta abundancia, lo vemos normal, pero no lo es. No es normal tanta belleza y todo lo que nos ofrece nuestra Región. Pero, mira, si te tengo que decir tres rincones de mi Región que me encantan, evidentemente, La Azohía, El Salto del Usero (Bullas)... Ay, madre mía, todo tiene que ver con la naturaleza, pero me encanta Calblanque.

Recomiéndenos 3 discos.

Pues creo que ‘Grace’, de Jeff Buckley; ‘Jagged Little Pill’, de Alanis Morrissette; y ‘Mothership’, de Lez Zeppelin.

Formule un deseo.

Pues el 18 de julio sale nuestro primer single de ‘Black Sheep’, ‘Oxitocine’. Y dicen que la oxitocina es una hormona que se genera cuando das un abrazo, es la hormona del amor. Y tal y como están hoy las cosas, cómo está el mundo, para que pueda haber un cambio, que podamos vivir con total paz es que nos llenemos todos de oxitocina hasta los huesos y que celebremos la vida. Así que ese es mi deseo. Llenarnos de amor, porque el amor es la única gran revolución.