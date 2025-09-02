"Sánchez vuelve a utilizar el dinero de todos los españoles para promocionar a candidatos del PSOE"

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha reprochado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "vuelva a utilizar el dinero de todos los españoles para promocionar candidatos del PSOE", en referencia a Francisco Lucas, nombrado este martes delegado del Gobierno por el Consejo de Ministros.

Segado ha indicado que el secretario general de los socialistas murcianos "ha demostrado ser más sanchista que Pedro Sánchez y de ahí el premio que ha obtenido ahora", y se ha referido a Lucas como "fiel seguidor y alumno de su maestro Sánchez".

Según ha precisado el 'popular', Lucas "ya confirmó que iba a ser delegado del Gobierno el pasado 3 de abril, cuando se rasgó las vestiduras y lo desmintió pública y tajantemente".

"Lucas es el delegado del Gobierno de la mentira", ha apostillado Segado, para quien "se ha vuelto a demostrar la escasa talla política y falta de influencia de los socialistas de la Región en el PSOE, ya que Lucas solo ha sido nombrado delegado del Gobierno y no ministro, como la mayoría de los candidatos socialistas a la presidencia de otras comunidades autónomas".

Y es que, a su juicio, "los socialistas siguen sometiendo a su interés político, electoral y partidista a una institución que debería estar al servicio de todos los ciudadanos de la Región".

Al hilo, ha señalado que Lucas será el quinto delegado del Gobierno en la Región en los siete años que Sánchez lleva en La Moncloa. "El PSOE de Sánchez demuestra una vez más que tiene bien engrasadas las puertas giratorias, aquellas que tanto criticaba cuando estaba en la oposición", ha subrayado al respecto.

Segado ha insistido en que "Sánchez usa los recursos del Estado para promover como candidato a un político apenas conocido por los ciudadanos de la Región, cuyos intereses no ha sido capaz de defender en ningún momento".

También ha sostenido que Lucas "votó en el Congreso en contra de blindar el trasvase, no se opuso al entierro del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán y mantiene un silencio cómplice con la infrafinanciación y las mordidas de Cerdán y Ábalos por las obras del AVE en la Región de Murcia".

Además, ha apuntado que preside la Comisión de Justicia del Congreso "que tramitó la ley de amnistía".

"Estos son sus méritos para ser delegado de Sánchez en la Región de Murcia", ha aseverado Segado, que se ha preguntado finalmente si Lucas "va a seguir el mismo camino y a terminar de igual modo que sus antecesores Diego Conesa y José Vélez, anteriores secretarios generales y delegados del Gobierno, y ahora ex todo".