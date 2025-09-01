Seguridad, vivienda, empleo y juventud: las líneas maestras del PPRM en el nuevo curso político

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, ha resaltado este lunes que "mientras el Gobierno de Fernando López Miras aumenta la seguridad de los ciudadanos de la Región, otros a izquierda y derecha se dedican a generar división y discordia", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Segado, que ha realizado estas declaraciones en tras la reunión del Comité de Dirección del PP regional, ha asegurado que "frente a quienes se empeñan en crear problemas, el Partido Popular se centra en plantear soluciones a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos".

Ha destacado que "ante la inoperancia e inacción de un Gobierno de Sánchez que nunca se ha tomado en serio la protección de los ciudadanos, el presidente López Miras pone en marcha un ambicioso Plan de Seguridad, la Estrategia 'Región de Murcia+Segura', que supone una inversión histórica para reforzar la seguridad y modernizar las policías locales".

En este sentido, ha puesto en valor que el Gobierno regional destinará 120 millones de euros a los ayuntamientos de la Región para aumentar las plantillas de las policías locales en 700 efectivos, "hasta alcanzar los 3.000 agentes en 2030", y también "para modernizarlas, reforzarlas y propiciar una mejor coordinación entre ellas".

"Con esta inversión sin precedentes, el Partido Popular contrarresta la absoluta falta de compromiso en la materia del Gobierno de Pedro Sánchez, que castiga a nuestra Región situándonos a la cola de España en las ratios de guardias civiles y policías nacionales por cada 100.000 habitantes", ha añadido Segado.

Según las reivindicaciones de los sindicatos, faltan 500 policías nacionales y un número similar de guardias civiles.

Inicio del curso político

Segado ha destacado "seguridad, vivienda, empleo y juventud" como "las grandes líneas de trabajo del inicio de este nuevo curso político".

El vicesecretario ha anunciado la próxima aprobación por parte del Gobierno regional del Decreto de Vivienda Asequible, "con el que se pondrá en marcha un nuevo modelo para facilitar el acceso a la vivienda, en especial a los jóvenes y a las clases medias, estimulando la promoción de vivienda en suelo público para ampliar la oferta".

"Todo ello frente al fracaso sin paliativos de la nefasta política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, dictada por Podemos y sus socios separatistas de ERC y Bildu", ha apuntado Segado, que ha recordado que "desde que gobierna Sánchez, es cada vez más difícil acceder a una vivienda en España".

Respecto a las políticas de empleo, ha recordado que la cuarta Ley de Simplificación Administrativa está ya tramitándose en la Asamblea Regional y ha destacado que será "un valioso instrumento para seguir creando oportunidades con menos burocracia y más facilidades para crear puestos de trabajo, con el que continuaremos la senda que nos ha llevado a los puestos de cabeza en crecimiento y generación de empleo en España".

En cuanto a las políticas de juventud, ha anunciado que el presidente regional, Fernando López Miras, "adoptará nuevas medidas para seguir mejorando en la Región la calidad de vida de los jóvenes, los grandes olvidados de las políticas del Gobierno de Sánchez".