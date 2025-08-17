Un senderista de 57 años es rescatado en La Azohía (Región de Murcia)

Servicios Sanitarios de Emergencias han rescatado y atendido a un senderista, de 57 años de edad, en la Azohía, término municipal de Cartagena.

A las 12.55 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaba de un incidente: un senderista de 57 años había sufrido un accidente en el trayecto desde La Azohía a Calacerrada. El lugar del suceso era de imposible acceso para vehículos terrestres.

Al recibir la alerta, se desplazaron rápidamente a la zona voluntarios de Protección Civil y Bomberos de Cartagena. Dada la complejidad del terreno y la dificultad para acceder hasta esta persona, los bomberos solicitaron el apoyo de medios aéreos. Por este motivo, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias también se unió a las labores de rescate.

Como consecuencia del accidente, el senderista fue trasladado al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para recibir atención médica.