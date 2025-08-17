Acceso

Un senderista de 57 años es rescatado en La Azohía (Región de Murcia)

Dada la complejidad del terreno y la dificultad para acceder, los bomberos solicitaron el apoyo de medios aéreos

Un camión de Bomberos de Murcia, en una imagen de archivoLa Razón
    A. Molina
Servicios Sanitarios de Emergencias han rescatado y atendido a un senderista, de 57 años de edad, en la Azohía, término municipal de Cartagena.

A las 12.55 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaba de un incidente: un senderista de 57 años había sufrido un accidente en el trayecto desde La Azohía a Calacerrada. El lugar del suceso era de imposible acceso para vehículos terrestres.

Al recibir la alerta, se desplazaron rápidamente a la zona voluntarios de Protección Civil y Bomberos de Cartagena. Dada la complejidad del terreno y la dificultad para acceder hasta esta persona, los bomberos solicitaron el apoyo de medios aéreos. Por este motivo, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias también se unió a las labores de rescate.

Como consecuencia del accidente, el senderista fue trasladado al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para recibir atención médica.

