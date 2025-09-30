Terraza con piscina y alta cocina, los atractivos del primer cinco estrellas de Murcia

La aventura comenzó en 2023, cuando la cadena hotelera balear Barceló Group unió fuerzas con Profusa, -filial del grupo murciano Fuertes-, especializada en gestión inmobiliaria, para construir el primer hotel 5 estrellas de la capital. La ubicación la tenían clara: las instalaciones del antiguo hotel Arco de San Juan, ubicado en la calle Ceballos, en pleno centro de la capital. Algo más de dos años después, este establecimiento hotelero ha sido sometido a una remodelación integral, que ha querido conservar en todo momento el ‘espíritu’ de este histórico edificio.

Este desafío ha recaído sobre el arquitecto Jesús Zafra que, sin duda, ha dejado su impronta en un edificio, que va a suponer un antes y un después en el desarrollo turístico de Murcia y de la Región. El inmueble, tal y como han asegurado sus promotores, crece en dos plantas, se han anexionado los dos edificios, se ha rehecho la fachada y se ha modificado su estructura para cambiar de ubicación los ascensores. Pero, sin duda, las joyas de la corona de este nuevo y flamante 5 estrellas serán su terraza (‘rooftop’, en terminología anglosajona, como las que son tendencia en capitales como Madrid o Barcelona), con piscina y vistas a la Catedral, así como una oferta culinaria de alto nivel.

El director general Sur de España y Algarve de Barceló Hotel Group, Gaspar Sáez, en referencia al primero de sus grandes atractivos -la terraza-, ha asegurado que “aquí se vive mucho al aire libre y pensamos que la apuesta y el proyecto, que ha sido muy bonito y duro, porque no es fácil rehabilitar un edificio con tantos años y que realmente mantenga su esencia y su estructura, para ponerlo en el en el lugar que se merece”. Además, Saéz ha trasladado que ese espacio aspira a convertirse en referencia del ‘tardeo’ murciano, del que ha asegurado, “que se inventó en Murcia”. Respecto del segundo de sus reclamos, la propuesta gastronómica, el director general de Grupo Barceló ha adelantado que se basará en la cocina mediterránea, con productos de la tierra pero, eso sí, van a estar asesorados por Juan Fernández, chef galardonado con dos estrellas Michelín, que trabaja en otros proyectos del gigante hotelero.

Presentación del nuevo hotel de cinco estrellas de Murcia La Razón

Todo eso en lo que atañe a la parte más lúdico-festiva. En cuanto a la parte más profesional, el nuevo hotel ‘Palacio de San Juan’ -que así se denominará- contará con un espacio para albergar reuniones, así como foros empresariales de toda índole, con una sala con capacidad para 80 personas. Sáez ha explicado que, de esta forma, “los murcianos también podrán celebrar sus eventos y esas reuniones empresariales, que creo que tanto tanto bien y tanta falta hace”.

El hotel consta de 70 habitaciones, algo menos que en la época anterior, ya que las nuevas y rehabilitadas ganarán en espacio y confort. Además, Barceló Group completa de esta forma su arraigo en la ciudad de Murcia, que se convierte en la primera ciudad de España en tener las cuatro líneas hoteleras que oferta el grupo, que también es propietario del hotel Agalia, el hotel Azarbe y el hotel 7 Coronas, que ha sido la sede de esta presentación en sociedad. En este caso, el nuevo hotel 5 Estrellas ‘Palacio de San Juan’ es la línea superior que tiene el grupo, denominada ‘Royal Hide Away’, destinada a un sector de alto-standing que, según sus promotores, tiene un enorme potencial en el turismo de la Región de Murcia.

Por su parte, la directora de Profusa, Laura Fuertes, ha apuntado en este sentido que “creemos que va a ser muy positivo para la ciudad y para la Región de Murcia, poder atraer ese turismo y, luego, también para los murcianos, un turismo de calidad, que también va a crear empleo”.

Una imagen renovada

Al duro trabajo arquitectónico, logístico y empresarial que han hecho Barceló y Fuertes, se suma también la creación de una nueva identidad corporativa para este nuevo hotel del lujo ubicado en el centro de la ciudad. Así, aseguran que el concepto de este nuevo establecimiento hotelero de lujo se basa en “la autenticidad de la huerta murciana, recuperando el aroma, y la esencia de lo que un día fue el motor de la economía local y el corazón de su gastronomía”.

A falta de menos de un año para que abra sus puertas, los adjetivos que definen a este nuevo hotel ‘Palacio de San Juan’ son: detallista, exclusivo, transformador y extraordinario.