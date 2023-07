Vox deja en manos del PP el primer paso para negociar en Murcia, e insiste en una coalición

"Hay que hacer un gobierno de coalición para que se ejerzan las políticas de Vox. Las urnas no se equivocan". Así lo ha anunciado este martes el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, tras exigir que sea el Partido Popular el que dé el primer paso para iniciar las negociaciones para conformar un futuro gobierno en la Comunidad. Unas negociaciones que quedaron paralizadas tras la sesión de investidura el pasado 10 de julio, en el que la formación de Santiago Abascal votó en contra de la reelección de Fernando López Miras como presidente del Gobierno autonómico.

"Me sorprende el poco ímpetu que el PP le pone a esta investidura", ya que a día de hoy "la presidenta de la Asamblea sigue sin convocar a los candidatos para una ronda de contactos", ha aseverado en una entrevista ofrecida a Es Radio.

Tras el 28M, Antelo insiste en que tienen que llegar a un acuerdo y estar en el gobierno, precisamente, después de que en las pasadas elecciones de 2019 se incluyera a Ciudadanos peses a obtener menos porcentaje de votos. "Si el Partido Popular no quiere respetar estos datos o pretende que miremos para otro lado, no va a ser posible". "Nosotros no podemos regalar nuestros votos, porque nuestros votantes no nos lo perdonarían".

Tras los resultados del pasado domingo, en los que pasó de ser la primera fuerza política en la Región a la tercera en las elecciones generales, Antelo remarca que las exigencias del partido para la investidura no han cambiado. "No hay nuevas circunstancias, y no hay una rebaja de las expectativas".

De hecho, asegura que de darse el caso y se realizara una repetición electoral, considera que "sin ninguna duda", Vox se vería reforzado, "porque la gente premia la honestidad, la humildad y el trabajo, y siempre castiga la soberbia".

Valoración 23J

Seguidamente, también ha remarcado que le parece "nefasto" el resultado para España y “no me explico qué es exactamente lo que se celebraba en la calle Génova" porque la suma no da. El señor Feijóo siempre ha dicho que no quiere sumar con VOX y eso lo ha conseguido”.

A renglón seguido, Antelo ha comentado las posibles opciones a partir de ahora: “O bien Sánchez forma un gobierno frankestein con los enemigos de la nación o bien hay una repetición electoral”, y ha especificado, refiriéndose al PP: “No puedes demonizar al partido con el que tienes que pactar”.