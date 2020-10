El experto

Por lo visto hay una lista tan larga de expertos de todo tipo, condición, región y nacionalidad, que han aconsejado al Gobierno de España la imposición del estado de alarma durante seis meses, que no merece la pena conocer, según nuestro experto en expertos, Fernando Simón, por la dimensión de la misma.

Nuestro experto en expertos, con esa soltura en el manejo de los datos, que dice que no es probable cuando está probado y comprobado que estamos en la segunda ola de la pandemia, no es de extrañar que si España está por encima de Canadá, Alemania y Estados Unidos en el ranking de los países que más leen y nuestros índices de lectura mejoran cada año, casi el 70% de la población se declara lector, interprete que no nos gusta leer y que, si se diera el caso de que se leyera, sería conveniente que las lecturas no sean largas. A lo mejor como es un médico de reconocido prestigio lo dice pensando en los posibles dolores de cabeza o en la fatiga visual que puede provocar una lectura continuada.

Resulta que los expertos jurídicos rechazan la alarma por desproporcionada, por ir contra la ley al delegar su ejecución en las autonomías y alertan de la usurpación al Congreso y a los jueces la capacidad de controlarla. Y qué dice nuestro experto en expertos?, que renovar el estado de alarma supone un esfuerzo increíble que no merece la pena.

A este paso, con esto de las lecturas largas, veo que el Gobierno nos comunica lo aprobado en Consejo de Ministros en versión oral reducida y acaba suprimiendo el BOE, por aquello de la extensión de las normas, decretos y leyes y si subsiste sería una mera publicación de ceses y nombramientos, si la extensión del CV lo permite.