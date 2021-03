Sánchez encuentra su Kamala Harris

El PSOE está de celebración porque el presidente del Gobierno ha encontrado su Kamala Harris. Hace unos días me dieron la pista, pero reconozco humildemente que no entendí el mensaje. Estaba en una agradable comida con una miembra/miembro del gabinete, por supuesto no era del sector comunista o antisistema, cuando me habló con gran pasión de Hana Jalloul como una figura que emergía con gran fuerza hasta el extremo de que Sánchez le había encargado la ponencia estrella del congreso socialista. Me explicó que era la secretaria de Estado de Migraciones, con muy buen currículo y experta en terrorismo e islamismo. Es verdad que me llamó la atención porque no la conocía y comprobé que su trayectoria era, sin duda, interesante, aunque no había consolidado una plaza en la universidad que siempre es bueno antes de dedicarse a la política. Ahora irá de número dos en la lista socialista a las autonómicas madrileñas con el objetivo de ser vicepresidenta del gobierno que formarían socialistas, comunistas, populistas y antisistema o en el caso de no conseguirlo, que es más que probable, sustituir a Gabilondo que es el Biden de esta historia. Que ninguna mente desate su imaginación pensando que sucederá a Sánchez, porque a Sánchez le sucede Sánchez y a éste Sánchez, hasta que finalmente opte por jubilarse cuando se aburra de su Juego de Tronos para desestabilizar al centro derecha.

Hay que reconocer que es una buena incorporación, aunque nada cambiará porque no es una figura conocida y no le resultará fácil lidiar en el complejo mundo del socialismo madrileño que lleva más de un siglo dedicado a las guerras internas. Al menos, se han librado de este amargo cáliz el delegado del Gobierno y el ministro de Cultura. En el caso de la presidenta del Senado, Pilar Llop, parece que Sánchez ha preferido sustituirla como número dos de la lista por alguien nuevo y peleón como Jalloul, frente al perfil más moderado de la prestigiosa magistrada. No hay duda que contar con su propia Kamala Harris llena de indescriptible satisfacción al inquilino de La Moncloa. En cambio, el celoso Pablo Iglesias debe estar rabiando porque le roban el discurso de la inmigración ya que pensaba solazarse con su habitual demagogia populista. Le queda la solución de buscarse su propia Kamala para eclipsar a Hana. Con ánimo constructivo creo que no debería esforzarse mucho porque puede recuperar a su amiga y asistente Dina Bousselham.