El secreto de la longevidad del Partido Comunista de China

El próximo 1 de julio, el Partido Comunista de China celebrará su centésimo aniversario. Siempre se ha llamado a sí mismo «grande, glorioso y correcto» y al comenzar su segundo siglo, tiene buenas razones para presumir. No solo ha sobrevivido mucho más tiempo de lo que predijeron sus numerosos críticos; también parece estar en alza. Cuando la Unión Soviética implosionó en 1991, muchos expertos pensaron que la otra gran potencia comunista sería la siguiente. Para ver cuán equivocados estaban, considérese que el presidente Joe Biden, en una cumbre, el pasado 13 de junio, sintió la necesidad de declarar no solo que Estados Unidos estaba en desacuerdo con China, sino también que gran parte del mundo dudaba «si las democracias pueden competir o no».

Un partido ha gobernado China durante 72 años, sin el mandato de los votantes. Eso no es un récord mundial. Lenin y sus lúgubres herederos mantuvieron el poder en Moscú durante un poco más de tiempo, al igual que el Partido de los Trabajadores en Corea del Norte. Pero ninguna otra dictadura ha podido transformarse de un desastre asolado por la hambruna, como lo estaba China bajo Mao, a la segunda economía más grande del mundo, cuya tecnología e infraestructura de vanguardia avergüenzan las crujientes carreteras y ferrocarriles de Estados Unidos. Los comunistas chinos son los autoritarios más exitosos del mundo.

El Partido Comunista de China ha podido mantener el control del poder por tres razones. Primero, es despiadado. Sí, titubeó antes de aplastar las protestas en la Plaza de Tiananmen en 1989. Pero finalmente respondió a los megáfonos con balas, aterrorizando al país hasta la sumisión. Los líderes actuales de China no muestran ningún signo de tener dudas sobre la masacre. Por el contrario, el presidente Xi Jinping lamenta que la Unión Soviética se derrumbó porque sus líderes no eran «lo suficientemente hombres para levantarse y resistir» en el momento crítico. Para lo cual decía: a diferencia de nosotros, ellos no tuvieron las agallas para masacrar a manifestantes desarmados.

Una segunda razón de la longevidad del partido es su agilidad ideológica. Un par de años después de la muerte de Mao en 1976, un nuevo líder, Deng Xiaoping, comenzó a eliminar las «comunas populares» que destruían la productividad y a poner las fuerzas del mercado a trabajar en el campo. Los maoístas se estremecieron, pero la producción se disparó. A raíz de la caída de Tiananmen y la URSS, Deng luchó contra los recalcitrantes maoístas y abrazó el capitalismo con un fervor aún mayor. Esto provocó el cierre de muchas empresas estatales y la privatización de la vivienda. Se despidió a millones, pero China floreció.

Con Xi, el partido ha cambiado de nuevo para centrarse en la ortodoxia ideológica. Sus predecesores recientes permitieron cierto grado de discrepancia; lo ha estampado. Mao es alabado una vez más. Los cuadros del partido absorben el «pensamiento de Xi Jinping». La burocracia, el ejército y la policía se han sometido a purgas de funcionarios corruptos y desviados. Las grandes empresas se están alineando. Xi ha reconstruido el partido en las bases, creando una red de espías en el vecindario e inyectando cuadros en empresas privadas para vigilarlos.

La tercera causa del éxito del partido es que China no se convirtió en una cleptocracia sencilla en la que la riqueza es absorbida exclusivamente por los bien conectados. La corrupción se volvió desenfrenada y las familias más poderosas son de hecho súper ricas. Pero muchas personas sintieron que sus vidas también estaban mejorando y el partido fue lo suficientemente astuto como para reconocer sus demandas.

A lo largo de los años, los observadores occidentales han encontrado muchas razones para predecir el colapso del comunismo chino. Algún día, el crecimiento económico de China se agotará, lo que provocará desilusión y protestas.

Estas predicciones se han visto frustradas por la continua popularidad del Partido. Muchos chinos lo atribuyen a la mejora de sus medios de vida, pero muchos también admiran la mano dura del partido. Mire, dicen, lo rápido que China aplastó al Covid-19 y aceleró su economía. Disfrutan de la idea de que China haya recuperado el orgullo y el peso en el mundo. Juega un nacionalismo que aviva el partido. La alternativa al gobierno de partido único, sugieren, es el caos.