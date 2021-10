Yo, Leonor

No, si ya verás tú la tontería de la biografía que le ha escrito la francesa esa al yayo. Que yo no digo nada porque estoy más guapa muda (muda galesa) pero que verás tú cuando la vendan en las tiendas, la que vamos a liar otra vez. ¿Es que es imposible estar un poquito tranquila en esta familia, de verdad, que es que esto es la falla de San Andrés? Ahora resulta que el yayo y nuestrohijoFelipe no se hablan. Vaaaaya por Dios. ¡Pues a ver si deja de hablarme a mí también, que me fríen a llamadas! Que si estás haciendo la cama, que no comas guarrerías, que no te fíes de los desconocidos, que te acuerdes de la sopa de acelgas mustias que te hacemos en la casa lo bien que te sienta, y que si te pones una serie que sea de animales. Miren, la cama no la hago porque así, cuando vuelvo por la noche, reconozco el hueco de dónde me tengo que echar enseguida. Pero vamos, que la tele española la veo. El otro día vi un especial “Retoques estéticos” de Altibajos, y se oían las risas en todo el colegio. Lo mejor es que ella sólo reconoce rinoplastia y por cuestiones de salud. Pues si era de salud, puede que roncara en la noche de bodas, detalle que es ambrosía para servidora. El mentón, las cejas, las ojeras…¡el ácido hialurónico en cantimplora! Y luego va y se deja canas. Pero bueno, estaba yo en lo del yayo, que es que pisas una baldosa y sale una galleta sorpresa con su nombre dentro. Resulta que le llevan jamón a Abu Dabi y a mí que me zurzan. A mí que me den gachas de avena y caballa. Y de cenar espárragos y una pera, como si fuera una jubilada. Que por cierto, la otra abuela se ha echado novio. Un inglés. Y mi tía materna, un irlandés. ¿No tendrá una que aportar un galés para no desentonar? ¿Quizá un escocés? ¿O amplío el espectro a toda la Commonwealth?